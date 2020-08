Colegios privados de Bogotá deberán seguir con clases no presenciales

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional determinó extender la cuarentena preventiva obligatoria hasta el próximo 30 de agosto, la alcaldía de Bogotá anunció que los colegios privados deberán continuar con el modelo de aprendizaje remoto con el fin de proteger la vida de toda la comunidad educativa.



(Lea: Universidades le apuntan al regreso combinado a las aulas)



La administración distrital en julio pasado ya había tomado esa decisión en los colegios públicos. "La Secretaría de Educación extiende la decisión a las instituciones educativas de carácter privado, las cuales deben continuar con el modelo de aprendizaje remoto y desarrollar las clases de manera no presencial durante el mes de agosto para la población estudiantil de educación inicial, preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, dadas las condiciones epidemiológicas de la pandemia de la ciudad", dijo



(Lea: Por ahora no hay condiciones para el regreso a clases presenciales)



Según lo expresa la secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla Sebá, la Entidad considera tres criterios epidemiológicos indispensables para la eventual reapertura de las instituciones:



1. La disminución de la curva epidémica de casos.



2. La disminución de la positividad diaria en las muestras procesadas.



3. El control de brotes en las localidades donde se haga apertura de colegios.



Estos criterios hasta el momento, no son favorables y, al contrario, evidencian que estamos ante el pico de la pandemia.



Teniendo en cuenta que en Bogotá hay 398 colegios y 772 sedes del sistema educativo oficial y más de 1.500 instituciones educativas privadas, el reto es garantizar la educación en entornos seguros, promoviendo el autocuidado y el aislamiento preventivo obligatorio, y que la eventual reapertura se desarrolle como un proceso seguro, progresivo y focalizado (localidades, colegios, grados).



Por esto, la secretaria reitera a la ciudadanía que “cualquier decisión que se tome frente a la reapertura de los colegios será fundamentada en un análisis riguroso de la situación y en una adecuada preparación y, además, tendrá como criterio esencial la protección y cuidado de la vida de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa”.



La Secretaría de Educación de Bogotá no ha tomado decisión sobre una fecha para iniciar el proceso de reapertura de los colegios, dadas las condiciones y criterios mencionados.



Sin embargo, sí ha iniciado un proceso riguroso de preparación, protección, cuidado y seguridad para todos los integrantes de las instituciones educativas oficiales y privadas de Bogotá, teniendo como base las orientaciones expedidas por el Ministerio de Educación, pero también la autonomía como entidad certificada y las particularidades de la ciudad en relación al comportamiento de la covid -19.



Asimismo, de la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio en condiciones de respeto a la vida, calidad y pertinencia.



El plan de acción para la eventual reapertura de los públicos y privados de Bogotá contempla tres momentos de trabajo:



1. Formulación: etapa en la que se realizará la definición de políticas, procedimientos, planes de financiación y pilotaje para una reapertura segura, y se elaborarán los protocolos de bioseguridad.



2. Durante la reapertura: los colegios reabrirían sus puertas con todos los recursos y protocolos de salubridad para garantizar el bienestar de la comunidad. Se fortalecerá la comunicación y el diálogo con los actores locales para garantizar el adecuado funcionamiento de todos los protocolos dispuestos para la apertura.



3. Seguimiento: se vigilarán activamente los indicadores de salud con particular atención al bienestar y a la protección de la comunidad educativa y al refuerzo de la pedagogía sobre las medidas preventivas para evitar contagios, fortalecer los procesos de aprendizaje y enseñanza a distancia y aplicar un protocolo en caso de que resurjan contagios.



El desarrollo de este plan incluye la conformación del comité intersectorial con el fin de apoyar la toma de decisiones frente a la eventual reapertura, el cual estará liderado por las secretarías de Educación y Salud, en articulación con otras secretarías y el apoyo técnico de la Universidad Nacional de Colombia.



La Secretaría de Educación divulgará a los colegios privados el procedimiento sobre el paso a seguir para ser habilitados para reabrir sus instituciones educativas, que incluye un registro en la página de la entidad, cargue de los protocolos de bioseguridad y plan de movilidad segura, entre otros. Dicha información deberá ser revisada y aprobada por parte de las entidades del orden distrital encargadas de habilitar la reapertura de las instituciones educativas en la ciudad cuando la decisión sea tomada.



En todo caso, una vez las condiciones sanitarias de la ciudad permitan habilitar la reapertura de las instituciones por parte de la Administración Distrital, deberán contar con el consentimiento de las familias y los estudiantes tal como lo ha indicado el MEN en sus lineamientos.



Adicionalmente, frente a la eventual reapertura, es necesario mantener el dinamismo, protagonismo y efectividad del Gobierno Escolar para aportar a la toma de decisiones en torno a las medidas pedagógicas y administrativas que permitan llevar a cabo operaciones escolares seguras cuando se tome la decisión.



El Gobierno Escolar es la máxima instancia de participación de la comunidad educativa conformada por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico de cada institución educativa, cuyo objetivo es recoger las iniciativas de los estudiantes, docentes, administrativos y familias para propiciar, la creación desarrollo y fortalecimiento de procesos que respondan a las necesidades propias de cada contexto.