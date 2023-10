Colombia avanza en iniciativas de comercio con China

En el marco de la visita del presidente Gustavo Petro a China, y tras la reunión con su homólogo, Xi Jinping, ambos países avanzaron en la construcción de la relación comercial con la firma de 12 instrumentos en materia económica, de inversión, comercial, tecnológica, ambiental, científica, educativa y cultural.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).#

Si bien no se firmó la iniciativa de La Franja y La Ruta, hecho que se esperaba desde diferentes sectores, la relación bilateral se escaló a una “Asociación Estratégica”, que desde el Gobierno se considera un hecho histórico para los dos países.



De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y rector de la Universidad EIA, este concepto de “Asociación Estratégica” actúa como una declaración diplomática donde hay reconocimiento a políticas públicas de ambos países y simultáneamente una serie de compromisos para seguir trabajando en el fortalecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, de inversión y de comercio.



(Vea: Reunión Petro-Xi: detalles del encuentro que tuvieron los presidentes).



“Esto abre la perspectiva a continuar con los avances comerciales desde ambos frentes. Este es un nombre que se le pone a la firma del documento que suscribieron los dos jefes de Estado. Esto no significa que tenga un rango de tipo como un Tratado de Libre Comercio (TLC)”, explicó Restrepo.



En la misma línea, Martín Ibarra, presidente de la consultora Araújo Ibarra, afirmó que esta asociación funciona como un acuerdo de cooperación que demuestra “la buena voluntad de los dos países en temas de alianzas estratégicas para el futuro”.



“No es un acuerdo de Libre Comercio, pues este último otorga benéficos arancelarios y protección de inversión”, declaró.



A su turno, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, explicó que los países están en libertad de determinar sus aliados y relaciones.



(Vea: Los 12 acuerdos de cooperación que firmaron Petro y Xi en China).



“Las acciones que desarrolle Colombia a nivel internacional deben enmarcarse en buscar el mayor beneficio posible para los colombianos. El país necesita aumentar sus exportaciones no minero energéticas y para ello debe ser un productor competitivo a nivel global”, sostuvo.

Los 12 instrumentos

Según lo mencionado por Presidencia, la firma de los 12 instrumentos de cooperación entre los dos países involucró a la mayoría de los sectores económicos de Colombia y China.



Por ejemplo, en materia de agricultura se firmó un protocolo sanitario para la exportación de carne bovina colombiana y quinoa a China, que acelerarán la admisibilidad de estos productos al gigante asiático.



Vale la pena recordar que Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado (Aexgan), en entrevista con Portafolio aseguró que Colombia podría llegar a exportar el próximo año unas 50.000 toneladas de carne a China.



Así mismo, José Manuel Restrepo indicó que esta firma del protocolo sanitario para carne bovina resalta “un trabajo que venía de muchos años atrás y que hoy se puede considerar muy valioso”.



Otro de los sectores que se resaltan en la firma de estos instrumentos es el de la transferencia de conocimiento.



En este sentido se llegó a un memorando de entendimiento relativo al programa de intercambio de jóvenes científicos suscrito entre los ministerios de Ciencia y Tecnología de Colombia y China, con el que se propone aumentar la comprensión mutua y de amistad para fortalecer la colaboración bilateral.



También se llegó a otro memorando entre los ministerios de Comercio para explorar la potencialidad de crecimiento del comercio, así como mejorar la calidad y aumentar el volumen del intercambio comercial.



Adicionalmente, en materia de inversión se pretende promover las relaciones económicas y comerciales bilaterales para fortalecer la misma en diferentes campos de la economía.

Por otra parte, también se firmaron planes con los ministerios de Agricultura de ambos países, proporcionando planificación y orientación sobre las áreas de esfuerzos colectivos en los próximos cinco años.



(Vea: Relaciones entre Colombia y China pasan por su mejor momento).



Al tiempo que también se gestiona cooperación con los ministerios de Educación, para delinear el intercambio en los diferentes niveles educativos, promoviendo información sobre políticas, actividades, investigación y materiales.



Ahora bien, en materia ambiental se decretó el incentivo para la inversión en camino a la descarbonización de la economía, cuidado de los bosques y el agua, la transición energética y las energías limpias.



Además, se agregó el memorando de entendimiento entre los ministerios de Tecnología, para desarrollar el fortalecimiento de la cooperación en temas de economía digital. Se sumó un programa cultural que ira del 2023 al 2027 y el avance en las relaciones de los medios de comunicación públicos, RTVC y China Media Group.

Las insistencias sobre el metro subterráneo



El presidente Petro, en su visita a China, tuvo una reunión con miembros de las compañías, China Harbour Engineering Company Limited y Xi'an Metro Company Limited, las cuales son las encargadas con construir la primera línea del metro de Bogotá.



Al salir del encuentro, el mandatario aseguró que “sería una tontería” para Bogotá no tener metro subterráneo si la nación “quiere financiar el 100% de ese proyecto”.



Si bien Petro insiste en que dicha línea debe ser subterránea, diferentes expertos en el sector han manifestado que ya no puede ser posible, puesto que ese proyecto está adjudicado con un metro elevado.



Según información conocida por EL TIEMPO, los miembros de la firma china le explicaron al mandatario detalles de los avances del proyecto, que hoy en día lleva aproximadamente un 26% de ejecución.



De igual manera, el Presidente aseguró que el metro puede tener un tramo subterráneo y que “jurídicamente también es viable porque se licite la fase subterránea de manera independiente. La nación financiaría el 100% de los dos tramos”.



(Vea: Así puede ahorrar energía y dinero durante el fenómeno de El Niño).





DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio