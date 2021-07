Colombia avanza en el carné electrónico de vacunación

El Gobierno Nacional trabaja en la creación de un carné electrónico para los ciudadanos vacunados en el país.



Se trata de un certificado digital con el que se podrá tener un control ágil para la verificación de la vacunación para los ciudadanos.



Así lo confirmó en una entrevista con EL TIEMPO el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

¿Qué hacer con las personas que por voluntad propia no se vacunan?



Está claro que, en la vacunación, prima el interés general sobre el individual.



No se descarta, en aras de ese interés general, aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. La vacunación es un deber con la sociedad.



¿Se estudia la aplicación de las restricciones para personas no vacunadas?



¿Se estudia la aplicación de las restricciones para personas no vacunadas?

Estamos en proceso de análisis sobre este tema.



¿Es posible que Colombia adopte la exigencia de un pasaporte sanitario para el ingreso de restaurantes y otros establecimientos públicos como lo hizo Francia?



Está dentro de las posibilidades. De hecho, ya estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para poder tener carné electrónico que nos permita tener un control y verificación de vacunación en el país y en diferentes lugares.



Es decir, ¿habría carné electrónico para los vacunados?



Estamos trabajando en una certificación electrónica. Pronto podremos dar más detalles al respecto, así como el alcance que tendrá y sus funciones.



