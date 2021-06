Colombia consiguió tres préstamos por casi 260 millones de dólares

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de cooperación técnica reembolsable de 15 millones de dólares para Colombia.



El objetivo de este préstamo es consolidar esquemas de participación privada en infraestructura, mejorar el contexto de financiamiento y propiciar las condiciones que incidan en la reactivación económica tras la pandemia del covid-19.



El préstamo tiene un período de gracia de 6,5 años, con un período de desembolso de 5 años y una tasa de interés basada en la tasa de referencia diaria LIBOR.



“Esta operación busca consolidar las capacidades del Gobierno para promover esquemas de participación privada en sectores económicos y sociales, ante el nuevo escenario de limitaciones presupuestales y de financiamiento para la expansión de la infraestructura nacional”, informó el BID.



Por otro lado, al país se le aprobaron dos créditos de libre de destinación, por 100 millones de euros cada uno (alrededor de 244 millones de dólares los dos), con el Banco de Desarrollo Alemán (KFW).



Con ese dinero, informó el Ministerio de Hacienda, se financiarán “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República en el Presupuesto General de la Nación de 2021”.



“Las transacciones negociadas con KFW se otorgan en reconocimiento a acciones de política pública implementadas por el país en materia de construcción de paz con legalidad y avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enfocados en la reducción de emisiones de carbono, la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático”, informó el Ministerio de Hacienda.



Por su parte, José Manuel Restrepo, el ministro, destacó las condiciones financieras favorables en las dos operaciones negociadas: “Con esto estamos diversificando las fuentes que financian el Presupuesto General de la Nación”.



Dentro de las condiciones a las que hace referencia el Minhacienda están “aprovechar el valor agregado y acompañamiento técnico que trae la banca de desarrollo internacional en áreas de atención prioritaria en el país, como la paz con legalidad y el desarrollo sostenible”.



