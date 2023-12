Durante su discurso en la COP28 que avanza en Dubái, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas.



“Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta, pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco”, aseguró Petro en el marco del encuentro en el que el Gobierno colombiano tiene como objetivo trazar un plan económico conjunto para detener el aumento de los combustibles fósiles en el mundo.

“Hemos propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de las COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada”, señaló el presidente en su intervención.

Antes del encuentro, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, afirmó que para reducir los combustibles fósiles, Colombia cree que se necesita "un plan económico serio" de todos los países para eliminar progresivamente los combustibles, ya que "dejar un vacío de provisión en Colombia sería un desastre".

Presidente Petro durante su participación en la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28). AFP

Como consecuencia del aumento de las emisiones, que contrasta con lo firmado en el Acuerdo de París donde la intención era reducir las emisiones a un 43 % al 2030, Muhamad señaló que el planeta se encuentra en el año más cálido de su historia y que es el primer año que se ha superado los 1,5 grados más de temperatura promedio.

El segundo de los temas críticos que Colombia tratará en la COP28 será la meta global de financiación, mediante un foro en el que participará el presidente colombiano, Gustavo Petro, para adoptar medidas "al canje de deuda" y "las alternativas de cambio financiero internacional" que se adapten a la crisis climática.

El último tema a tratar será la meta de adaptación, con el que el país quiere reemplazar los combustibles fósiles y "no depender de la exportación de petróleo y carbón", para lo que hay que trabajar en sectores alternativos como "la reindustrialización, la reforma agraria y el turismo".

Además, destacó que el país lanzará su portafolio económico de transición climática, que consiste en un programa al que se puede adherir cualquier país y en el que aparecen los pilares del plan económico propuesto.

