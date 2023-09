‘Colombia, el país de la belleza’, la campaña para activar la economía

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este jueves la campaña 'Colombia, el país de la belleza', que tiene como principal objetivo que el turismo se convierta en los próximos años en el motor de la economía del país, dando valor a su riqueza.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"Aunque las exportaciones de carbón, petróleo y café nos han dado muchos beneficios, no tenemos la posibilidad de mantenerlas, y Colombia tiene que prepararse para una transición, y esa es el turismo", expresó el presidente.



Esta campaña, que en palabras del presidente ha sido del máximo nivel y financiada por el presupuesto nacional, busca que el paraíso y la belleza que es Colombia, tercer país más bonito del mundo según la revista Forbes, sea clave para el desarrollo económico.



(Vea: ¡Ojo! Nueva York aplicará restricciones a los alquileres de Airbnb).



Además, Petro afirmó que "está convencido que Colombia será una potencia turística" pero para eso tiene que llegar la paz, ya que los turistas no tienen que ver "cómo nos matamos entre nosotros".



Con este lanzamiento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica, la diversidad étnica y la calidez de su gente, quiere que el turismo sea clave en el desarrollo de Colombia.



(Vea: Llegar a República Dominicana, la apuesta de Decameron).



"Buscamos alcanzar una mayor proyección internacional, atraer más inversión extranjera directa, captar un mayor número de viajeros internacionales y aumentar las exportaciones de nuestros productos", señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, que también destacó el turismo nacional alentando a los colombianos a "explorar y disfrutar de su propio territorio".



El Gobierno trabaja para establecer un turismo cómodo con una mejora de la conectividad para que todos los turistas puedan acceder a los territorios más remotos del país para mostrar su belleza, ya que el objetivo es “mostrar a Colombia con un país libre y lleno de belleza para la marca país a nivel internacional”.



(Vea: ¿Zona 'libre de niños' en avión? Aerolínea ofrecerá esta opción).



Para diseñar esta estrategia, el Ministerio destinó 28.000 millones de pesos que serán ejecutados durante los tres próximos años a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y ProColombia y que buscará impactar en 13 mercados prioritarios como lo son Estados Unidos, México o España.



El objetivo del Gobierno Nacional es llegar a los 7,5 millones de visitantes no residentes en el año 2026 y hasta 15 millones en los próximos ocho años, que generaría cerca de 300.000 nuevos empleos en el país y el consumo interno podría representar más del 2,1 % del PIB.



(Vea: La alerta a la comunidad LGBTI sobre los riesgos de viajar a EE. UU.).



EFE