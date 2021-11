Colombia tiene como objetivo triplicar sus exportaciones hacia Israel

El presidente de Colombia, Ivan Duque, destacó en su primera visita oficial a Israel la "relación histórica y de hermandad" entre ambos países, asentada sobre unos vínculos económicos y comerciales cada vez más estrechos gracias a la firma hace un año del Tratado de Libre Comercio (TLC).



"Estamos en el punto más alto de la relación bilateral", afirmó Duque en Jerusalén, en una intervención ante los medios junta al presidente israelí, Isaac Herzog, a quien invitó a visitar Colombia.



Duque recordó que bajo su mandato se ha firmado, ratificado y puesto en marcha el TLC entre ambos países, con el que esperan triplicar pronto las cifras de exportación de Colombia a Israel, que ascendieron a 408 millones de dólares anuales en el periodo 2010-2019.



"A través del comercio y la inversión, hagamos cada día un fortalecimiento de los vínculos entre nuestros empresarios y nuestras instituciones", señaló el mandatario colombiano desde la residencia presidencial de Israel en Jerusalén.



En agosto de 2020, en plena pandemia y por videoconferencia, Duque ratificó con el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el TLC que permite la exportación a Israel de 7.000 productos colombianos sin aranceles y el 99 % del material industrial libre de tarifas.



Duque también tiene previsto inaugurar, este martes 9 de noviembre en Jerusalén, una "oficina de innovación", que en la práctica funcionará como una oficina de enlace centrada en asuntos económicos con representación diplomática.



"Tenemos claro que con esa oficina serán muchas más las empresas colombianas que interactuarán en Israel. Ya tenemos 79, pero podemos perfectamente triplicarlas", indicó el mandatario sobre esa sede diplomática, que podría implicar un paso más de Colombia a la hora de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.



Colombia mantiene su embajada en Tel Aviv, donde la comunidad internacional trasladó sus legaciones desde la Ciudad Santa al anexionarse Israel en 1980 la mitad este de Jerusalén, que correspondía a los palestinos en el plan de partición.



Ese situación cambió en 2019, cuando el ex presidente estadounidense Donald Trump trasladó la embajada de EE. UU. a Jerusalén, un movimiento que luego siguieron Guatemala, Honduras y Kosovo.



"Colombia e Israel son dos naciones hermanas. Lo que hemos construido a través de los años no es solo una relación económica o comercial, ya que compartimos principios como la defensa de la democracia, la seguridad como valor democrático y bien público y la iniciativa privada como motor de desarrollo", apuntó Duque.



El presidente Herzog agradeció a Duque la apertura de esa oficina de innovación en Jerusalén, así como el apoyo a Israel en el escenario internacional al votar a su favor en los organismos internacionales.



"Su visita a Israel servirá de incremento cualitativo de las relaciones entre los dos países", indicó Herzog a Duque.



EFE