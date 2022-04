Colombia inicia etapa en la prevención contra el covid: ¿Qué cambia?

A pesar de que el Gobierno Nacional mantendrá, al menos, por dos meses más la emergencia sanitaria en Colombia por la pandemia del covid-19, el país arranca una nueva etapa en la protección contra la enfermedad, en la que irá desmontando gradualmente las medidas adoptadas para contener el virus, en su propósito de normalizar la vida de los colombianos, aunque manteniendo e impulsando la prevención individual.

Esta nueva etapa comienza con la eliminación del uso obligatorio de tapabocas en lugares cerrados a partir del 1 de mayo, en los municipios que tengan más del 70 % de su población completamente vacunada contra la covid-19.

Actualmente no se exige el uso de tapabocas en lugares abiertos, lo que se constituye en uno de los principales cambios tomados por el Gobierno.

Además, no se exigirá el carné de vacunación en actividades masivas y de ocio, decisión que ha sido muy bien recibida por el comercio, que se librará de pedir el certificado.

El carné dejará de exigirse en eventos públicos y privados de carácter masivo, medida que también se aplicará en otros lugares como bares, gastrobares, museos, bibliotecas y cines.

También dejará de implementarse el método de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS).

PARA EL CASO DE LOS VIAJEROS

En cuanto a los viajeros internacionales, el Gobierno pedirá que quienes ingresen al país tengan el esquema completo de vacunación.

Sin embargo, quienes no lo tengan o no estén vacunados se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas.

También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas.

REPORTES Y EXCEPCIONES

Además, el Gobierno Nacional había anunciado la semana pasada que el reporte de contagios y muertes de covid en Colombia dejará de hacerse a diario y será semanal, con el fin de que los colombianos tengan acceso al registro de casos.

Así mismo, se determinó excepciones a la eliminación de la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados en 4 casos: centros de servicios de salud, hogares geriátricos, transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas.

¿POR QUÉ MANTENER LA EMERGENCIA SANITARIA?

Aunque en esta nueva etapa hay cambios significativos, es necesario tomar otras medidas y no bajar la guardia, razón por la cual se extenderá, a partir de este 1 de mayo y hasta el próximo 30 de junio, la emergencia sanitaria en el territorio nacional, lo que permite al Gobierno tomar medidas extraordinarias en caso de necesidad.

La última vez que se prorrogó esta medida fue en febrero pasado, cuando se expidió un decreto para alargarla hasta este 30 de abril.

El presidente Iván Duque explicó que todas estas medidas se toman con base en los avances del Plan Nacional de Vacunación.

“Tenemos más del 83 % de los colombianos con al menos una dosis, y estamos a muy pocos días de llegar al 70 % del país con doble dosis”, explicó.

Según el mandatario, de los 50 millones de colombianos, más 11,2 millones tienen además la dosis de refuerzo. La pandemia del coronavirus deja hasta el momento en el país 6.091.343 contagios y 139.778 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud.

Por su parte, para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, las nuevas medidas significan un momento de transición.

“La prolongación de la emergencia sanitaria y la razón por la cual no se elimina es porque ha transcurrido un tiempo muy corto entre el número reducido de casos, contagios y fallecidos, entonces hay que esperar un tiempo”, explicó.

El ministro @Fruizgomez explica las nuevas medidas adoptadas por el @MinSaludCol, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que entrarán a regir a partir del 1 de mayo de 2022 pic.twitter.com/LYuvBWspbp — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 25, 2022

Por ello, Ruiz Gómez expuso que aún hay incertidumbre de cara al covid-19, y aunque van seis semanas de números bajos, éste es un periodo corto en términos epidemiológicos “frente a lo que implica tener un margen de seguridad en lo que puede suceder en el inmediato futuro”.

Recordó el jefe de cartera que en Colombia ya circulan las diferentes subvariantes de Ómicron, lo que facilita que los números de bajos contagios se están dando en tal entorno.

“Pero es de prudencia esperar y mantener una vigilancia continua sobre la situación”, puntualizó.

