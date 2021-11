Colombia lanzó ‘Camino a Cero’, la estrategia de cambio climático

En el marco de la COP26, el presidente Iván Duque lanzó el ‘Camino a Cero’, la estrategia climática de Colombia, de largo plazo, que orientará la gestión nacional para atender la crisis por el cambio climático.



De acuerdo con el mandatario, de esa forma el país quiere constituirse “en un referente para el acuerdo al que llegaremos en Glasgow”

Anunciamos en la @COP26 el lanzamiento de nuestra ambiciosa Estrategia Climática de Largo Plazo @E2050C de Colombia, que establece la hoja de ruta para alcanzar los objetivos de reducción de CO2 a 2030 y la carbono neutralidad a 2050. Un instrumento que contó con apoyo de Francia pic.twitter.com/P99p2Ur6kI — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 1, 2021

“Esta estrategia, el ‘Camino a Cero’, es una forma de mostrarle al mundo que no solo estamos comprometidos, sino que vamos a lograr nuestros objetivos. Y no podemos esperar a construir el acuerdo, pero sí podemos ser un referente”, señaló el Jefe de Estado en el Pabellón Colombia en Glasgow (Escocia), donde expuso los principales aspectos de la iniciativa colombiana.



El Mandatario expresó su agradecimiento al Gobierno de Francia, que apoya el ‘Camino a Cero’ por intermedio de la Agencia de Cooperación Francesa para el Desarrollo (AFD), y añadió que “la mejor forma de recibir apoyo es movilizando recursos por los logros alcanzados. Y esa es la razón por la que queremos vivir la experiencia de los Bonos Verdes y que se conviertan en algo que resulte atractivo a los inversionistas del mundo”.



Al respecto explicó que “nosotros emitimos los primeros Bonos Verdes en moneda local hace un mes y tuvimos una suscripción siete veces superior a la esperada. Hicimos otra emisión la semana pasada y dije que, al tener estos objetivos tan importantes, pueden llegar a cambiar este mercado”.



También aclaró que espera, de esta forma, alcanzar los objetivos más importantes para el país como lograr la carbono neutralidad para el año 2050 y reducir en 51% las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030.



“No podemos esperar a que el mundo actué o que llegue a un acuerdo. Debemos empezar a trabajar de manera inmediata. Pero he venido a Glasgow a decir que necesitamos llegar a un gran acuerdo que permita alinear al mundo en lo que debemos lugar en las próximas décadas”, enfatizó Duque.



“Si un país como Colombia, que solo representa el 0,6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, ha adquirido estos compromisos y ha actuado –de manera decidida– en todos estos aspectos, es porque nosotros queremos hacer un llamado a la acción de los países más ricos del mundo, a los más poderosos, y también a aquellos que han contribuido más a las emisiones que han generado esta crisis a que, por favor, actúen ya”, indicó el Presidente.



En ese sentido, añadió, que “el compromiso establecido en París de tener USD 100 mil millones movilizados al año para alcanzar estos objetivos es algo que hoy tiene que suceder para generar confianza”.



El Presidente Duque reiteró la necesidad de apelar a figuras como la condonación de deudas a los países más pobres de América Latina, que no cuenta con recursos para aplicar las reformas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático, y diseñar herramientas para que compensen los esfuerzos realizados en materia de acción climática y comprometerlos con las metas propuestas.



Igualmente, el Presidente de la República reiteró las metas de Colombia de impulsar la eficiencia energética, las biodiverciudades y la Economía Circular, entre otros, para alcanzar a largo plazo la meta de la carbono neutralidad.



De la misma forma, hizo un balance de las acciones adelantadas por el país en esta materia y destacó programas como los avances en la transición energética, donde se alcanzarán los 2.800 MW al finalizar su mandato; y la movilidad limpia, en la que Colombia cuenta con una legislación que le ha permitido contar con una de las más grandes flotas eléctricas de transporte público y de carga de Latinoamérica y el Caribe.



Hizo mención, así mismo, de los logros en la meta de sembrar 180 millones de árboles para 2022, para lo cual, dijo, este año se completará el objetivo de haber plantado los primeros 120 millones.



En el acto, participaron, como panelistas Mauricio Claver-Carone, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Carlos Eduardo Correa, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; Laurence Toubiana, Directora Ejecutiva de la Fundación Europea para el Clima; y Philippe Lacoste, Director der Desarrollo Sostenible de Francia.