Desmienten supuesta compra de Colombia a Israel del software espía Pegasus

Una publicación reciente realizada por el medio israelí 'Haaretz' reveló detalles de las presuntas irregularidades en torno a un caso en el que se vieron involucrados el Ministerio de Defensa de ese país, el Gobierno de Colombia, en ese entonces en cabeza el expresidente Iván Duque, y la firma cibernética NSO.



De acuerdo con el artículo, a principios de la década de los 2020, Colombia habría realizado la compra de Pegasus, un programa espía que es capaz de descifrar las comunicaciones encriptadas de los teléfonos inteligentes.

Fuentes cercanas al caso le revelaron al medio que, en 2020, el fabricante NSO negoció con una autoridad del Gobierno colombiano para venderle el sistema. Para efectuar la compra, el Ejecutivo habría pedido que la transacción, por 13 millones de dólares, se realizara en efectivo y que el dinero se trasladara a Israel en un avión privado.

La información reunida por 'Haaretz' también destaca que las ventas de la empresa eran aprobadas por el Ministerio de Defensa de Israel. Sin embargo, dijo el medio, al tratarse de una cifra de esa magnitud, las alarmas se encendieron, por lo que para poder recibir la ayuda del Gobierno israelí, varios funcionarios de esta cartera le proporcionaron una lista de tareas a NSO que debía completar.

Una vez cumplidas las instrucciones, en 2021 la empresa recibió una carta del Ministerio afirmando que la transacción era legal y había sido aprobada. De manera que, según el medio, se habría continuado el acuerdo con Colombia.

Niegan la compra

Fuentes de la administración Duque le aseguraron a 'La W' que la supuesta compra del software Pegasus no se llevó a cabo en ningún momento. De acuerdo con sus declaraciones, "Colombia no adquiere ese tipo de programas si no tienen el visto bueno de Estados Unidos, mayor aliado de inteligencia en temas relacionados en seguimientos digitales".

De la misma manera, señalaron que este tipo de transacciones, ya sea en efectivo u otro medio de pago, no podrían efectuarse sin la auditoria y verificación correspondiente. De haberse realizado, el proceso habría tenido que hacerse a través de la Fiscalía, ente que emplea esta clase de equipos de inteligencia.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa colombiano, se ha dado a conocer que en la base de datos no existe registro de un contrato de este tipo con la empresa NSO.

"Una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas, administrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional -MDN-, se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha, no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO GROUP para la compra del software Pegasus", señaló la cartera.

