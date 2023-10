Colombia permitirá envío de paquetes con drones bajo nueva regulación

Archivo Particular.

Este miércoles, la Aeronáutica Civil anunció la actualización de su normativa de aviación no tripulada en el país, la cual contiene algunas novedades ellas permitir la operación de transporte de carga (Drone Delivery) también conocida como la mensajería a través de drones, entre otras disposiciones.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

“Esta actualización tiene como objetivo fomentar y profesionalizar esta industria, permitiendo el acceso y uso seguro al espacio aéreo nacional, dando respuesta así a los desarrollos y avances tecnológicos a nivel mundial”, señaló la entidad en un comunicado.

Según la Aeronáutica Civil, esta actualización normativa contribuirá al uso seguro y responsable del espacio aéreo nacional por parte de las aeronaves no tripuladas, fomentando su integración con la aviación civil.

Además de que se permitirá el transporte de paquetes con aeronaves no tripuladas, la normativa incorpora vuelo en condiciones BVLOS (Visibilidad más allá de la línea de vista) y emite lineamientos en cuanto a protección de la intimidad.

(Drones, aliados en la transformación del agro en Colombia).



Así mismo establece criterios para vuelos nocturnos, vuelos en zonas urbanas y vuelos cautivos, entre otros.

También define los lineamiento para las actividades de aspersión en categoría abierta, que no requerirán autorización de vuelo dentro de un predio de propiedad propia hasta para dos equipos UAS, con el fin de impulsar la tecnificación del campo.

(Las reglas de juego para el uso de drones en Colombia).



Estos son algunos cambios importantes de la nueva norma:

1. Registro de aeronaves no tripuladas: La capacidad de peso para el registro de aeronaves no tripuladas se ha establecido en 200 gramos o más, con el objetivo de controlar de manera efectiva el uso de estos dispositivos. Además, se requerirá reportar a la Aerocivil cualquier aeronave no tripulada que llegue al final de su vida útil o pierda su capacidad de vuelo.

2. Identificación obligatoria: Todas las aeronaves no tripuladas registradas deben llevar una etiqueta adherida a su estructura para facilitar su identificación.

3. Prioridad de operaciones: Se reafirma que las operaciones de la aviación tripulada siempre tendrán prioridad sobre las operaciones con aeronaves no tripuladas.

4. Clasificación de operaciones: Las operaciones de aeronaves no tripuladas en territorio colombiano se clasifican en tres categorías, siendo las dos siguientes las autorizadas bajo esta normativa:

• Categoría Abierta: para operaciones no comerciales con un peso máximo de 25 kilogramos.

• Categoría Específica: para operaciones comerciales hasta 250 kilogramos o por fuera de los límites de la categoría abierta, las cuales requieren un piloto certificado y una autorización de vuelo.

PORTAFOLIO