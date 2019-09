Colombia promueve sanciones internacionales contra Venezuela

Archivo particular

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió coordinar sanciones internacionales contra Venezuela para detener el apoyo del mandatario Nicolás Maduro a guerrilleros y narcotraficantes colombianos que amenazan con desestabilizar a América Latina.



Duque, quien acusó a Maduro de proporcionar refugio a integrantes del rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y antiguos líderes y combatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc que anunciaron su regreso a la lucha armada desconociendo un acuerdo de paz de 2016, comparó al líder venezolano con el expresidente serbio Slobodan Milosevic.



“Se deben examinar sanciones y acciones coordinadas para que la amenaza (de Maduro) de estar protegiendo al terrorismo en su territorio cese”, aseguró Duque en una entrevista con Reuters antes de su viaje a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



“La comunidad internacional debe entender que la dictadura debe llegar a un final pronto porque la tragedia humanitaria en adición a la consolidación de un régimen dictatorial que está en connivencia con los carteles de la droga y con el terrorismo es una amenaza para todo el hemisferio occidental y para la estabilidad del mundo”, agregó el mandatario colombiano.



Colombia es el principal destino de miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social en la nación petrolera, donde existe escasez generalizada de alimentos y medicinas.



Más de 1,4 millones de venezolanos residen actualmente en territorio colombiano.

Duque sostuvo que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), que se podría invocar la próxima semana, sería una herramienta eficaz contra Maduro, sin que implique necesariamente una acción militar.



"El Tiar se ha invocado muchísimas veces y muchas veces con éxito, pero la invocación de Tiar no necesariamente tiene que referirse de manera explícita a una acción de carácter militar. Lo importante primero es la acción coordinada, es la acción de repudio", explicó.



MADURO: EL MILOSEVIC DE AMÉRICA LATINA



Estados Unidos, que ha impuesto varias sanciones contra el gobierno de Maduro, espera que países europeos también impongan acciones sancionadoras en los próximos meses.



La mayoría de las naciones occidentales consideran a Maduro como un presidente ilegítimo, con el argumento de que aseguró un segundo mandato mediante una votación fraudulenta.



Colombia se encuentra entre los países que respaldan al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Maduro dice que Guaidó es un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo con un golpe y el apoyo de Colombia.



Pero Duque insistió en que Maduro es responsable no solo de proteger grupos armados ilegales colombianos sino de la crisis humanitaria que vive Venezuela y del masivo éxodo de personas en los últimos años.



"El mundo debe ser consciente de que estamos frente a una dictadura solamente comparable con su actitud de vejámenes contra la humanidad con la Slobodan Milosevic", afirmó refiriéndose al líder serbio, quien fue juzgado por presuntos crímenes de guerra en los conflictos que desestabilizaron los Balcanes.



"Cuando uno ve a Nicolás Maduro uno ve al Milosevic de América Latina". Duque aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar a los disidentes de las Farc que se refugian en Venezuela si deciden regresar a Colombia para cometer ataques.



"Cuando decidan entrar al territorio colombiano aquí los vamos a estar esperando con toda la contundencia de la fuerza pública", dijo el mandatario quien descartó una posible negociación.



Duque, un economista de 43 años, añadió que su gobierno busca reducir el área cultivada con hoja de coca, la materia prima de la cocaína, en un 50% para 2023.



Actualmente el país tiene más de 200.000 hectáreas de hoja de coca y el gobierno busca intensificar la erradicación de cocales con la reanudación de la fumigación desde aviones con el herbicida glifosato, pese a las voces de protesta de ambientalistas que denuncian efectos nocivos del químico para la salud y el medio ambiente.



"La lucha contra el narcotráfico nuestra, es una lucha por convicciones, por principios, nosotros no hacemos eso por presiones de nadie", concluyó Duque.



