‘Colombia ha perdido mucho por no apoyar la pequeña agricultura’

El economista Albert Berry fue candidato al Nobel de economía en 2004 por su teoría de crecimiento económico basado en un campo sostenible, soportado en pequeñas unidades familiares que desarrollan el empleo.



Su investigación ha girado en torno al desarrollo agropecuario, la distribución del ingreso y la informalidad, temas que trata en su libro “El papel clave de la pequeña agricultura familiar en Colombia”. En días pasados, Berry conversó con Portafolio sobre su teoría y cómo percibe las políticas del gobierno de Gustavo Petro en esta área.



¿Cuáles son los principales retos del sector agrícola?



La situación global y la de Colombia se parecen. El desafío de producir una cantidad de comida suficiente es difícil con un aumento en la población, un cambio tecnológico y el avance por mejores semillas o fertilizantes no muy rápido en los últimos años.



Otro componente es que en varias regiones la concentración del ingreso es muy alta. Con el aumento de los precios de la comida, los pobres están en condiciones difíciles.



A ello se suma la invasión rusa en Ucrania, que ha dificultado la producción y el transporte de insumos, lo que ha ayudado al aumento de los precios de los alimentos. Está también el problema del cambio climático, los expertos agrícolas están apenas empezando a entender cómo afrontarlo. Tenemos un desafío muy grande a nivel mundial.



¿Cómo ha impactado esa crisis al campo en el país?



La situación mundial se aplica a Colombia también, pero otro elemento especial de Colombia es que la pequeña agricultura no ha crecido a un nivel deseable y ese sector es, de todos los sectores económicos del país, el que tiene la capacidad de disminuir la pobreza de manera directa más rápidamente.



Esto, porque las familias producen su propia comida, venden y alcanzan un nivel de producción de la tierra muy alto. Colombia, a diferencia de los países africanos, ha perdido mucho por no apoyar en el grado suficiente a la pequeña agricultura. No se ha dado cuenta de la importancia del sector para afrontar la pobreza.



¿Reforzar este modelo puede ser la solución a la pobreza y desigualdad en Colombia?



Yo creo que actualmente no. Si hubiéramos tenido esta discusión hace 60 años hubiera dicho que sí, que era el camino obvio: aumentar rápidamente la capacidad de producción y generación de ingresos de la pequeña agricultura. Pero el sector ha disminuido y por eso ahora no puede ser la solución total.



Aumentar la productividad de la pequeña agricultura todavía queda como el elemento principal más fácil de llevar a cabo como política económica, afecta directamente a la quinta parte de la población del país e indirectamente a otro 20%, porque las alternativas para disminuir la pobreza son básicamente dos.



Una, es aumentar la productividad del sector informal, no agrícola, para el cual es más difícil diseñar políticas para aumentar los ingresos porque las actividades son múltiples y los empresarios pocos, o muy distintos uno del otro.



Y el otro elemento son las políticas sociales directas: mejores escuelas, subsidios para alimentación. Colombia ha tenido avances, pero no lo suficientemente a fondo para reducir la pobreza.



¿Cómo ve la política del gobierno para mejorar la productividad del agro?



Creo que es cuestión de regiones y del subsector agrícola del que se está hablando. Estoy todavía aprendiendo los detalles del plan de este gobierno, en líneas generales tiene elementos importantes, pero en cuanto al esfuerzo financiero no puedo opinar todavía sobre a qué grado podría cubrir rápidamente las necesidades.



Se está avanzando en muchas áreas, como asistencia a pequeños agricultores, pero aún no es suficiente. El desafío es ampliar ese esfuerzo en términos de personas, recursos y conocimiento, porque Colombia es un país con regiones variadas. Lo que ofrece promesa en Cauca no lo hace en Bolívar, por ejemplo.



Colombia tiene mucha capacidad humana, hay que desarrollar eso y aprovechar el conocimiento de los pequeños agricultores, que es una gran fallas de muchos países, los gobiernos asumen que entienden pero no interactúan con ellos.



El Gobierno habla de revisar el uso de la tierra e impulsar una reforma rural, ¿qué opina de ello?



Tendría que volver en un par de años para contestar mejor. Hay desafíos en Colombia frente a la pequeña agricultura y su contribución potencial, uno es aumentar la capacidad productiva de la agricultura que ya existe, que es baja porque está en manos de propietarios ausentes. Es importante que el porcentaje de la tierra en manos de pequeños agricultores aumente, y eso automáticamente eleva la productividad total del sector, porque en promedio la pequeña es más eficiente en cuanto al uso de la tierra que la gran agricultura.



Es más fácil aumentar ingresos de personas con bajos ingresos en la pequeña agricultura que en casi cualquier componente del sector informal no agrícola. Y el impacto indirecto es que utiliza de manera productiva mucha mano de obra y quita presión al sector informal no agrícola, que está inundado de gente, y es imposible aumentar su capacidad de ofrecer ingresos mayores a los pobres a corto plazo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio