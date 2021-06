Colombia autoriza la apertura de la frontera con Venezuela

El Gobierno colombiano autorizó la apertura de la frontera con Venezuela a partir de este miércoles 2 de junio.

La decisión se tomó a través de la resolución 0746 de 2021, del Ministerio del Interior y aplica de forma gradual y para los pasos terrestres y fluviales entre ambos países.



Esta determinación llega días después de que se informara, mediante el decreto 580 del 31 de mayo del 2021, que La frontera con Venezuela estaría cerradas hasta el 31 de agosto, último día de la actual emergencia sanitaria en la que está Colombia.

LA APERTURA



Los puestos de control migratorio terrestres y fluviales entre Colombia y Venezuela habilitados para la apertura de fronteras son:



- Paraguachón (Maicao - La Guajira): de 8 a.m. a 4 p.m.



- Puerto Santander (Puente Unión - Norte de Santander): 6 a.m. a 4 p.m.



- Puente Francisco de Paula Santander (Puente Unión - Norte de Santander): de 6 a.m. a 3 p.m., para ingresar. Y hasta las 5 p.m. para salir.



- Puente Internacional Simón Bolívar (Puente Unión - Norte de Santander): de 6 a.m. a 3 p.m., para ingresar. Y hasta las 5 p.m. para salir.



- Puente Internacional José Antonio Páez (Arauca): de 6 a.m. a 6 p.m.



- Puesto de Control Migratorio Fluvial de Puerto Carreño (Vichada): de 6 a.m. a 5 p.m.



- Puesto de Control Migratorio Fluvial –Inírida (Guainía): de 6 a.m. a 5 p.m.

Para más control, Migración Colombia usará el sistema de 'pico y cédula': los días terminados en 2, 4, 6, 8 y 0, solo podrán ingresar al país quienes tengan documento de identidad termino en esos dígitos.



Y los días que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 estarán habilitados para quienes tengan documento finalizado en esos números.



Si quienes ingresan a Colombia necesitan ir al interior del país o moverse hacia otro, tendrán que diligenciar "el aplicativo Check-Mig, tener un tiquete de salida, una reserva hotelera o carta de invitación, recursos económicos para su manutención y documentos de viaje válidos y vigentes", informó Migración.



PORTAFOLIO