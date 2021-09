Colombia recibió las 957.600 dosis de AstraZeneca donadas por España

El Gobierno Nacional recibió la donación de 957.600 dosis de AstraZeneca con el apoyo también del mecanismo Covax.



“Esta es una donación que se une al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación”, e indicó que la meta para septiembre es completar la aplicación de 41 millones de dosis. “Como mínimo, este año estaremos cumpliendo la meta de 35 millones de personas vacunadas, que es el 70 % de la población”, explicó el presidente Iván Duque .

La donación , de acuerdo con Duque es la más importante recibida por un país europeo, y que fue un trabajo conjunto con Covax y OMS/OPS.



“Todos los países estamos expuestos a tener nuevos picos por lo menos hasta que no se tenga una inmunidad colectiva global, lo estaremos enfrentando. Pero la manera más precisa y adecuada de hacerlo es con las medidas de bioseguridad y la vacunación masiva”, afirmó Aleix Garau Montané, ministro encargado de Negocios de la embajada de España en Colombia.



En España, el 74 % de la población ha recibido ya la pauta completa y es el primer donante de la Unión Europea a Latinoamérica y “en el marco de la cooperación firmada entre los gobiernos de España y Colombia, se establece que en todas las acciones y proyectos a ejecutar se tendrán en cuenta todos los desafíos sanitarios y socioeconómicos que plantea la emergencia sanitaria”, apuntó.



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, sostuvo que este lunes llegan “las vacunas de Sinovac que estaban saliendo de Bruselas anoche y esperamos la confirmación de la llegada de las vacunas de Moderna”.



Por su parte, Víctor Muñoz, director del Dapre, indicó que hoy se recibirá la fecha de confirmación de esta semana, para 1,2 millones de dosis de Moderna, “información que estaremos recibiendo en la tarde”.



En el caso de Janssen, aseguró Muñoz, “el miércoles nos estregarán la fecha de despacho en septiembre, de 2 millones de dosis”.



Frente al caso de unos niños que recibieron vacunas de Sinovac en Pereira, el ministro Ruiz Gómez aseguró que se está haciendo una evaluación al respecto, pero hay un parte de tranquilidad.



“No hay problema con la vacuna de Sinovac, que tiene evidencia de estudios de fase II, de que no tienen problemas de seguridad en niños”, precisó el ministro. En ese sentido, indicó que hay países que la están aplicando desde los 3 y los 6 años, como Chile o China.



“De manera que no hay ningún problema; simplemente es importante reforzar las instrucciones que están en las diferentes resoluciones del Ministerio para la aplicación específica, tal como lo hemos definido, grupo por grupo de edad”, aseguró el ministro frente al error.



