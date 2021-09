Colombia recibirá en septiembre 12,7 millones de vacunas

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró las reuniones que tuvo el Gobierno Nacional con las diversas farmacéuticas para tener claridad en el cronograma de entregas al país.



“Hemos tenido algunas dificultades para el suministro de vacunas en el Plan Nacional de Vacunación, esas dificultades estaban pendiente de una serie de contactos adelantados y presididos por el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Cancillería y otras instancias”, aseguró

#AEstaHora Finaliza reunión con farmacéutica Moderna con importante noticia. La próxima semana, se recibirán 1,2 millones de dosis en Memphis, EE.UU para trasladar a nuestro país.



Antes del 30 de septiembre llegarán 2.6 millones de dosis adicionales 💉🇨🇴 — Victor Munoz (@Vicmunro) September 7, 2021

La proyección de llegada de vacunas al país durante septiembre es de 12.751.450, de las cuales, 1.356.030 serán de Pfizer; 1.108.000 de AstraZeneca; 4.080.000 de Moderna; 2.000.000 de Janssen; 998.420 de COVAX-Pfizer; 2.092.000 de COVAX-Sinovac; y 1.117.000 donación del Gobierno de España.



Vale la pena anotar, que hace una semanas, por recomendación del Comité Asesor y del Consenso de Expertos, la segunda dosis de la vacuna Moderna en Colombia se aplicaría 12 semanas después de la primera y no a los 28 días, que es el tiempo mínimo de espera.



En cuanto a Moderna, el ministro Ruiz Gómez detalló que 1.275.000 llegarían esta semana, “1.402.500 en la tercera semana de septiembre, y la semana cuatro del mes, 1.402.500”.



Y respecto a Janssen, a partir del 18 de septiembre llegarían en la tercera y cuarta semana de septiembre 1.000.000 de dosis en cada entrega. Además, bajo el mecanismo COVAX-Sinovac,” saldrán de China el 13 de septiembre 2.092.000 vacunas”, agregó Ruiz.



La idea del minsalud es que en próximo Puesto de Mando Unificado se establecerá la distribución de estas dosis. Además ante la posibilidad de combinar vacunas de diferentes farmacéuticas, señaló que “no la hemos descartado, existe y algunos países la han venido implementando. La línea que tenemos con el Comité de Vacunas y el Comité de Expertos es no combinar vacunas para la segunda dosis, pero se podría dar en el escenario de la tercera dosis”, señaló, recordando que la dosis de refuerzo es para personas inmunosuprimidas o condiciones específicas como trasplante.



“Nosotros siempre hemos planteado que la vacunación es voluntaria, así está estipulado en el Plan, pero hay una corresponsabilidad. En la medida que yo me vacuno, protejo a los demás”, manifestó Ruiz Gómez y mencionó la posibilidad de incentivos para quienes se vacunen, “pero primero es necesario tener garantizado el acopio de vacunas para tener disponibilidad suficiente para que los grupos abiertos acudan por su vacuna y la encuentren”.



En cuanto al certificado digital de vacunación, detalló que más de 250 mil personas ya han consultado y descargado, así como el trabajo de la mano de EPS para disminuir el rezago en el cargue de datos, y la invitación a la población para acceder este que, se reitera, es gratuito.



