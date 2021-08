Así funcionará el refugio temporal que Colombia le dará los afganos

El presidente Iván Duque confirmó este viernes que dará refugió temporal a afganos que huyen de su país mientras hacen "un registro" para su "traslado migratorio" a Estados Unidos, donde se van a radicar.



"Colombia se une a los países aliados que van a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que les prestaron ayuda por años y que están en proceso de hacer un registro, un traslado migratorio a ese país, para que estén en Colombia temporalmente", expresó Duque en una declaración.



El régimen talibán tomó el domingo el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la ciudad sin encontrar resistencia y con casi todas las provincias bajo su control, lo que propició la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani.



Estados Unidos inició la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo y ahora, con el avance y la toma del poder por parte del régimen, se ha visto obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en ese país y de sus aliados: traductores, trabajadores locales y otros nacionales que colaboraron con ellos.



REFUGIO TEMPORAL EN COLOMBIA



Duque, quien hizo la declaración junto al embajador de Washington en Bogotá, Philip Goldberg, y a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, detalló que Estados Unidos va a "sufragar los costos de la atención de estas personas" y contribuirá "con la agilidad de esos procesos para que la temporalidad permita que quienes reciban este albergue lleguen rápidamente a ese país a regularizar su situación migratoria".



"Este es un pronunciamiento en el que nos une a nosotros la protección de los derechos humanos, de la mujer y por supuesto también estar con nuestros aliados en los momentos en que nos necesitan", añadió el jefe de Estado.



La posición de las mujeres en el nuevo Afganistán ha generado enorme inquietud y alarma entre la comunidad internacional, ya que durante el régimen talibán previo, entre 1996 y 2001, fueron recluidas en el interior del hogar y no se les permitió salir de casa sin la compañía de un hombre.



Por su parte, el embajador Goldberg destacó que "Estados Unidos mantiene su compromiso de proporcionar un refugio seguro para estos ciudadanos afganos" y agradeció a Colombia "por brindarles un lugar temporal para que ellos puedan ir a Estados Unidos".



OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS



El anuncio de Duque se produce casi a la misma vez que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicase en una rueda de prensa que varias naciones están dispuestas a amparar a afganos "en riesgo".



Entre los países latinoamericanos anunciados, además de Colombia, se encuentran México, Chile y Costa Rica, y también acogerán a desplazados Albania, Canadá, Kosovo, Macedonia, Polonia, Catar, Ruanda, Ucrania y Uganda.



Además, Price señaló que varios países han aceptado en las últimas horas acoger vuelos militares de EE. UU. con evacuados procedentes de Afganistán para hacer escala en sus territorios, incluyendo Dinamarca, Alemania, Italia, Catar y Reino Unido.



