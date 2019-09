Colombia responde a anuncios de Maduro de militarizar la frontera

El Gobierno colombiano respondió este miércoles al presidente venezolano Nicolás Maduro quien anunció que desplegará tropas hacia la frontera ante el riesgo de que se intente algo desde nuestro país en su contra.



El canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que el Estado colombiano está en capacidad de garantizar la soberanía y de responder a cualquier eventualidad, en la medida que el país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo.



(Maduro ordena traslado de tropas militares a la frontera con Colombia).

Sin embargo, fue claro al señalar que Colombia bajo ninguna circunstancia se va a dejar provocar y que siempre actuará bajo la luz del derecho internacional humanitario.



Para Trujillo, la verdadera amenaza para el país y para la región es la dictadura de Nicolás Maduro.



El mandatario venezolano declaró "la alerta naranja ante una eventual agresión de Colombia contra Venezuela. "Iniciar del 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela", dijo.



Al respecto, el canciller Trujillo aseguró que es una amenaza que se refleja en que se abre el territorio venezolano para la acción de grupos narcoterroristas contra ciudadanos colombianos.



"Es una amenaza que tiene que ver no solamente con Colombia sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región", dijo el jefe de las Relaciones Exteriores.



Por su parte, el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarin, precisó que las Fuerzas Militares colombianas tienen presencia en toda la frontera, cuentan con la capacidad de inteligencia y son una las fuerzas militares más importantes y más relevantes en el mundo para responder ante una agresión.



Agregó que la instrucción aquí es clara: "Prudencia, no caer en provocaciones".



'SISTEMA MISILÍSTICO' EN LA FRONTERA



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que desplegará un sistema de misiles para defensa antiaérea en la frontera que el país comparte con Colombia, pues considera que el Gobierno de la nación vecina pretende generar un "conflicto armado" en la zona.



"Ahora vamos a desplegar el sistema milístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre", tiempo en el que se realizarán ejercicios militares en los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia, informó el presidente.



Maduro recordó que este martes declaró una alerta naranja para las unidades militares de los estados Zulia, Táchira, Amazonas y Apure, todos fronterizos con Colombia.



"Y ya las tropas están desplegadas" en esos territorios, dijo el mandatario, quien aseguró que su homólogo colombiano, Iván Duque, "tiene un plan de provocación, un falso positivo para el mes de septiembre".



"Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a armar un show político barato a costa de un conflicto armado", denunció.



A su juicio, Duque "ha llevado a Colombia nuevamente a una situación de guerra" debido al rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla Farc, encabezados por el que fuera el número dos de esa organización, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.



"La violencia de Colombia que se quede en Colombia, no la queremos aquí", agregó el líder chavista.



Política