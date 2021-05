Colombia sale a la búsqueda de más vacunas

El presidente Iván Duque pidió este jueves a la OCDE que actúe de mediador para llevar más vacunas contra la covid a los países en desarrollo, en forma de préstamos de dosis mientras llegan los pedidos encargados.



Este llamado se da días después de que la vicepresidenta- canciller, Marta Lucía Ramírez, solicitara a Estados Unidos un préstamo de vacunas para acelerar el proceso de inmunización y la recuperación económica del país.



(Colombia pide préstamo de vacunas contra la covid a Estados Unidos).

En su intervención en el 27 Foro Internacional sobre Latinoamérica y el Caribe de la OCDE, explicó que una de las solicitudes que ha hecho su Gobierno es que "países amigos y aliados con excedentes" de vacunas puedan "prestarnos" algunas, que luego devolverían cuando lleguen las que han solicitado a los fabricantes.



"Qué importante que la OCDE pudiera también facilitar su capacidad de unir los dos eslabones para poder encontrar soluciones", indicó.



(Colombia será prioridad para EE. UU. en vacunas que le sobren).



El dirigente colombiano recalcó que "es urgente" buscar soluciones a la situación generada porque "los países más desarrollados han comprado cuatro, cinco o seis veces el tamaño de su población en vacunas" mientras que "más de 70 países no han puesto la primera dosis".



"Todos los países hemos tenido que competir por hisopos, después por reactivos, hemos tenido que competir por ventiladores y ahora también competir por vacunas", lamentó Duque.



Consideró que todo esto ha supuesto un fallo del sistema multilateral, por lo que urgió a "un fortalecimiento vertiginoso del multilateralismo" a fin de que haya "un sentimiento de equidad" y "para que pueda avanzar" la iniciativa COVAX.



Es necesaria una solución porque a pesar de la mejora de la situación sanitaria "la pandemia no ha terminado, debemos seguir protegiéndonos" y "tenemos que avanzar en la vacunación masiva", advirtió.



Duque resumió el fuerte golpe económico y social que ha causado la pandemia en los países latinoamericanos y enumeró las principales medidas aplicadas por su Gobierno para amortiguar el choque.



Pero también pidió a la OCDE que tenga una voz "clara" en defensa de que "los países no pueden seguir siendo evaluados por las calificadoras de riesgo con criterios prepandémicos".



"Necesitamos que todos los organismos multilaterales sean conscientes de que los mercados emergentes pueden sufrir mucho con una eventual alza de tasas de interés en los Estados Unidos", alertó.



Más aún porque en los próximos años habrá "una competencia feroz" para captar financiación a través del endeudamiento. "Razón de más para que tengamos las mejores herramientas" financieras en los organismos económicos internacionales, recalcó.



EFE