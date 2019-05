Colombia se puso en el radar de las firmas de Silicon Valley 

Traer el conocimiento de la Cuarta Revolución Industrial y lograr acuerdos y apoyos por parte de los gigantes de la tecnología, localizados en Silicon Valley, es la apuesta del Gobierno y del presidente Iván Duque durante su visita a Estados Unidos esta semana.



El mandatario, que estará hasta este jueves en ese país, fue acompañado por un grupo de empresarios y emprendedores que compiten en el renglón de la innovación tecnológica y la economía naranja.



La agenda iniciaba con los directivos de Apple, de ahí salieron para una junta con los altos cargos de Cisco. Después continuó con Google, para posteriormente ir al Centro de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, cuya sede principal está en San Francisco.



El día terminó con el encuentro con el fondo promotor de emprendimientos ‘500 Startups’ y este jueves sigue la agenda. Algunos de los empresarios anotaron que se notó la preparación del evento por el nivel de directivos que los atendieron y por los resultados de las reuniones.



Y es que luego de su primera cita de este miércoles, se conoció que el gigante tecnológico Apple está interesado en apoyar a Colombia en temas de educación, emprendimiento y medio ambiente, y participar en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que se inauguró la semana anterior en Medellín. A la sede de la marca de la manzana llegó el presidente Duque para reunirse con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien manifestó su interés en apoyar el “sistema educativo en nuestro país, en los programas de entrenamiento de profesores, en acercar la tecnología a los niños, especialmente en lugares apartados del país”, indicó Duque.



Así mismo, el mandatario subrayó que, sobre las plataformas de emprendimiento, la multinacional quiere vincularse al proyecto CEmprende, “que son los puntos que queremos desarrollar en el país para que sean incubadoras, donde los emprendedores y los productores de contenidos se puedan unir a estas cadenas de valor de las grandes empresas de tecnología”.



Posterior a su reunión, Duque habló de la importancia de que Apple tenga en sus planes vincularse al primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en un país hispanohablante.



“Hay un interés de ellos en vincularse al primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que se abrió la semana pasada en Medellín, donde se van a trabajar temas de blockchain, en tecnologías de empresas de ciberseguridad; también los temas de inteligencia artificial e internet de las cosas”, afirmó.



Y especificó que el interés de la empresa tecnológica es “participar en el centro, ver políticas que tengan que ver con marcos regulatorios, pero también identificar emprendedores en Colombia, que puedan ser proveedores de estas cadenas mundiales de valor”.



Igualmente, Tim Cook y Apple quieren trabajar en la lucha contra la deforestación, la protección de la Bahía de Cispatá (Córdoba), donde ellos “vienen desarrollando proyectos con ‘Conservation International’, y también, colaborar en la lucha contra la minería ilegal.



Esta iniciativa –según explicaron Duque y Cook– tiene que ver con la trazabilidad de la comercialización de oro, con la centralización de sus ventas y, “por supuesto, que tengamos una cadena de suministros para las empresas de tecnología, donde tengamos la plena certeza de que no se compran productos que vengan de malas prácticas en el desarrollo minero”.



El Presidente anunció, igualmente, que en el segundo semestre de este año, Tim Cook podría viajar a Colombia, ya que tiene un interés en la ebullición de programadores y en el emprendimiento digital del país, que ha sido reconocido por la multinacional.



“Resalto que (Apple) ve a Colombia como un lugar propicio, no solo para invertir, sino como un sitio en donde hay una gran materia de emprendimiento y de creatividad”, concluyó.



ES EL MOMENTO



“Colombia está en un momento histórico en donde tiene el potencial para liderar estos procesos de transformación tecnológica no solo en la región sino en el mundo”, señaló el CEO de Platzi, Freddy Vega.



El directivo agregó que el potencial se nota en hechos como que a Colombia ingresó más capital de inversión para tecnología que el que obtuvo Francia.



Y es que para Vega, esta primera misión diplomática de la tecnología le abre un camino importante al país, pues ya no son solo el Gobierno o solos los empresarios buscando negocios y alianzas, sino que es Colombia que se muestra como un bloque integrado y fuerte para los negocios.



En total fueron 14 los emprendedores colombianos que acompañaron a Duque en su recorrido por Silicon Valley. Otro de ellos es Julián Torres, gerente y fundador de Fitpal, una ‘app’ que da acceso a los mejores gimnasios de Bogotá, Medellín y Cali, y quien dijo que la visita “nos ha abierto la cabeza y las puertas al mundo de la tecnología. En realidad, es una muy buena gestión, que le abre muchas oportunidades al país, y hoy, más que nunca, me siento orgulloso de ser colombiano”.



Por su parte, Sebastián Jaramillo, gerente de PinBus.com, comentó: “Hemos vendido cerca de un millón de tiquetes de bus por internet y estamos felices de estar acá en Silicon Valley (…). Creo que llegó el momento de Colombia”.



CITAS CON CISCO Y GOOGLE



La jornada del presidente Duque continuó en California con su visita a los cuarteles de la compañía Cisco, donde se reunió con el vicepresidente de la compañía, Michael Timmeny, quien anunció que serán aliados para el acceso de los colombianos a la tecnología. Este acuerdo incluirá un trabajo conjunto en materia de innovación en varios sectores, habilidades digitales y ciberseguridad, sumado a que el Gobierno y Cisco también tendrán una agenda compartida para el mejoramiento de la educación en el país.



De hecho, Duque aseguró: “La red mundial de capacitación que tiene Cisco va a entrar a actuar directamente con el Sena, para que podamos irrigar en los estudiantes y en las personas que se están formando, la mejor capacidad académica posible; creo que eso es un logro muy importante”.



Además, las tareas a seguir quedaron definidas desde ayer mismo, para lo que resta del 2019 y para el 2020, pero el Ejecutivo también busca que Cisco participe de lleno en las actividades que se realicen en el Centro de Cuarta Generación Industrial, de Medellín, sobre todo en materia de Internet de las Cosas (IoT).



Una vez concluyó la reunión, Duque destacó que “empresas como Cisco vean en Colombia y en los emprendedores colombianos, y en las regiones colombianas, una oportunidad para beneficiar ese capital humano que tenemos en nuestro país”.



Horas después, el Presidente siguió su camino en Sillicon Valley, pero en las oficinas de Google, ubicadas a menos de una hora de distancia del complejo de Cisco. Una vez arribo, el Jefe de Estado expuso su política tecnológica a los dueños de este gigante tecnológico, en conjunto con voceros del MinTIC.



Aspectos como proyectos de IoT, Blockchain, Big Data fueron los primeros del temario que tocó Duque con esta compañía, seguido de temas como el avance que necesita el país en mejoramientos territoriales tecnológicos, mayores capacitaciones en el sector educativo, incorporación de herramientas de autenticación digital y el despegue en el país de las ciudades inteligentes.



La jornada de ayer del Gobierno terminó con la visita del mandatario a la sede principal del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, en San Francisco, y con la reunión que tuvo el Presidente con los directivos del fondo de capital de riesgo y promotor del emprendimiento ‘500 Startups’. Allí, hizo una exposición sobre la economía naranja y las prioridades en materia de emprendimiento en Colombia.



Este jueves, por su parte, la agenda estará igual de agitada y marcada por las reuniones que tendrá la delegación oficial de Colombia con otros gigantes tecnológicos. En el cronograma de este jueves, el presidente Duque llegará a Seattle, donde lo recibirá nada más y nada menos que Satya Nadella, CEO de Microsoft.



Con Nadella y su equipo, el Gobierno analizará la importancia de Microsoft como aliado estratégico para la transformación digital y buscará estrategias para respaldar el crecimiento del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia. Luego, el Presidente y los miembros de su equipo se trasladarán a la sede principal de Amazon, ubicada también en Seattle, donde los recibirá el presidente de Amazon Web Services, Andy Jassy, entre otros líderes del gigante de las ventas y el comercio en línea. Con ellos, el temario irá desde transformación digital, pasando por modernización de servicios y comercio electrónico, hasta llegar a producción audiovisual. Y terminará con un encuentro cara a cara entre Duque y unos 150 colombianos, que hoy trabajan en Amazon.



Ricardo Ávila Pinto

Director Portafolio

San Francisco, California