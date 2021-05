Comité de Paro anuncia que programará nuevas movilizaciones en el país

A través de un comunicado, el Comité Nacional de Paro informó este domingo que el paro continúa y que “por ello convocaremos a realizar las más grandes, organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia”, aunque no anunció fechas.



(Economía ha perdido $10,8 billones en un mes de paro).

Así mismo, pidió impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad “con agendas de cambio” y “defensa de la democracia”.

⚠️ [DOCUMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO] ⚠️



Con militarización y violencia el gobierno nacional bloquea la negociación.



30 de mayo de 2021 pic.twitter.com/PD4hRkObMr — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional29M (@cutcolombia) May 30, 2021

En el documento, de dos páginas, señaló que a 32 días de haber iniciado las protestas masivas el Gobierno Nacional ha desatendido sus peticiones y no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que se están manifestando en las calles.



Así mismo acusa al Gobierno de deshacer preacuerdos ya logrados en reuniones anteriores y menciona el polémico caso en Buenaventura en el que se desautorizó un acuerdo entre el Comité del Paro con el nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, y el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados para que los manifestantes pudieran inspeccionar la carga que se moviliza por el puerto de Buenaventura.



Además, el texto también hace referencia a la militarización en Cali, entre otros puntos.



Sin embargo, el documento no condena ni renuncia los bloqueos de vías y no pide la no-violencia.



Según el Comité de Paro, la militarización bloquea la negociación.



