Las razones del Comité del Paro para suspender negociaciones

Las protestas en Colombia no han parado desde el pasado 28 de abril.

Después de que el Gobierno Nacional anunció que el Comité Nacional del Paro (CNP) había suspendido unilateralmente las negociaciones entre ambas partes, este último dio sus razones del por qué tomó esta decisión.



El CNP aseguró que “el Gobierno no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia”.



Hay que recordar que la negociación de ese pliego está sujeta, según ambas partes, a un acuerdo para garantizar al derecho a la protesta en Colombia, y de ahí no han pasado, por lo que el pliego está en espera.



El organismo también afirmó que desde el 19 de junio de 2020, tras “la crisis que comenzó en el 2019” (haciendo referencia al paro de noviembre de ese año), se presentó ese pliego y que, 11 meses después, no se ha negociado.



Comentó que, como ya se dijo, estaban acordando las garantías para la protesta social y se alcanzó un preacuerdo el 24 de mayo.



“El Gobierno dijo que sometería el preacuerdo a la consulta interministerial y regresó a reabrir la discusión sobre el documento preacordado. Sin embargo, el CNP sigue a la espera de que se acoja el preacuerdo del 24 de mayo y se derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social”, aseveró.



También manifestó que ha condenado la violencia, el daño a la propiedad pública y privada, las acciones vandálicas de la fuerza pública y los particulares, y “hemos sido claros frente a los cortes o cierres de vía, y así lo expresamos el 26 de mayo”.



Finalmente, señaló que el Gobierno no quiere negociar el pliego de emergencia porque eso implicaría “negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos que no se quieren atender”, por lo que evaluarán la continuidad de las conversaciones.



“El máximo responsable de lo acaecido es, sin duda, el presidente Duque y el gobierno que preside. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el CNP, trazada por su partido y los partidos que lo acompañan, muestra así sus resultados”, concluyó.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Ante el incumplimiento del gobierno de la firma del preacuerdo de garantías, Comité Nacional de Paro decide suspender negociación



6 de Junio de 2021 pic.twitter.com/wxIWxGoaSZ — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional (@cutcolombia) June 7, 2021

