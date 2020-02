Comité de paro fija nuevas jornadas de movilizaciones en el país

Archivo particular

Para el 25 de marzo quedó fijada una nueva jornada de movilizaciones sociales en el país. Así se determinó el Comité de Paro, tras su última reunión en la que participaron más de 1.000 personas, en Bogotá.



Jennifer Pedraza, líder estudiantil de Acrees y quien participó del encuentro, indicó que durante la reunión se ejecutó un plan político para responder al "anuncio del Gobierno Nacional de dar continuidad a la reforma laboral y pensional".



"Hemos convocado para el 25 de marzo una nueva jornada de paro nacional entorno al paquetazo de Duque, el cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc y por la vida de los líderes sociales", sostuvo la joven.



Durante el encuentro, al que asistió la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la Confederación General del Trabajo, Fecode, artistas y demás asociaciones sociales, se determinó también realizar movilizaciones el 8 de marzo, Día de la Mujer, y el primero de mayo, Día del Trabajo.



"Solicitamos el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el pliego de condiciones del comité de paro; esto es fundamental. Por el momento, el Gobierno no ha vuelto a convocar a los encuentros y estamos a la espera de una mesa de negociación", agrega Pedraza.