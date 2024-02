¡Se acabó la novela! Este viernes, durante una rueda de prensa, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, confirmó la pérdida definitiva, sin opción de recuperar la posibilidad de que Barranquilla sea la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.



"Lamentablemente debo decir hoy que hemos perdido en forma definitiva los juegos Panamericanos del 2027", dijo ante los medios Solano, quien hizo un recuento de por qué se perdió la sede, luego de que Panam Sports confirmara a los dos nuevos candidatos, Lima y Asunción.

Sobre la situación, el presidente del COC, señaló que "los Juegos se perdieron el 2 de enero. Por todos los incumplimientos que tuvimos nos los quitaron. En agosto recibimos un ultimátum de Panam Sports con las responsabilidades del contrato del 31 de octubre del 2021 y la verdad es que no sé qué pasó".

Explicó en su presentación que la labor del Comité Olímpico Colombia es tratar de convencer a las entidades gubernamentales de que den el apoyo.

"Nosotros no tenemos esos recursos. Trabajamos para convencer a los que tienen los recursos, la nación, alcaldía y Gobernación. Conseguimos la firma, el respaldo de ellos, eso hace el COC, motivar y que las cosas lleguen a control".

Juegos Panamericanos de Barranquilla Prensa Alcaldía de Barranquilla / Vanexa Romero / CEET

Gestión de los Gobiernos Duque y Petro

Sobre las responsabilidades de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en la pérdida de los Juegos Panamericanos, el presidente de la COC manifestó:

"En el gobierno Duque se habló de un Conpes pero no se pudo dar, argumentaron razones de tiempo. En junio del 2022 era la primera cuota, pero no se pudo. Manifestaron que había nuevo gobierno. Y hubo rumores de que el gobierno Petro no estaba de acuerdo con los Juegos", dijo Solano.

Agregó que la exministra del Deporte María Isabel Urrutia "desconoció todo. Hasta se contradijo, porque dijo que el Presidente no quería los Juegos y ella tampoco. Sin embargo, en Barranquilla hizo reunión cuando no había comité organizador. Ese comité se estableció el 7 de noviembre de 2023".

“La Ministra Urrutia creó una confusión terrible. Siempre ha habido convenios para la entrega del dinero. Eso ha sido una política para firmarlos con las federaciones. Nos quitó una competencia legal que es la plata de preparación para los atletas del ciclo olímpico. Exigimos que nos den el dinero para la preparación, esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que arreglar. Se pasó el convenio a París 2024. Estamos en ese proceso de clasificación y hasta ahora estamos en eso. No tenemos el manejo de los atletas, de los técnicos y eso es un problema", sostuvo Ciro Solano.

Más de 2 millones de dólares en riesgo

Sobre las pérdidas que supone el retiro de la sede a Barranquilla, el presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestó que está en riesgo 2 millones de dólares por derechos y otros 250 mil dólares por concepto de candidatura.

Sin embargo, agregó que no se firmó una póliza que habría podido aumentar las pérdidas para el país.

“Hasta suerte tenemos, porque no firmamos la póliza de 50 millones de dólares. Lo único en peligro 2 millones de dólares por derechos y 25 mil dólares por concepto de candidatura. Según el contrato, ese dinero se perdería. Nunca entendí por qué Paraguay aspiraba a la sede si Colombia era la sede”, concluyó.



