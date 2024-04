Cómo funcionará compensación anunciada por el Gobierno para los caficultores en crisis 

El presidente Gustavo Petro, y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, anunciaron ayer en la primera jornada de la Asamblea Nacional Cafetera, que reúne a unos 1.700 productores, que el Gobierno activó el Fondo de Estabilización de Precios del Café.



Esto permitirá que las familias que dependen del cultivo tendrán una compensación del 80% que será progresiva y diferenciada según las características socioeconómicas de los caficultores.



“Nuestra propuesta es que se pague el 80% de las compensaciones, que es lo máximo permitido por la ley. Es decir, a los caficultores colombianos se les pagará el tope máximo permitido. Estamos comprometidos con los caficultores en estos momentos que han sufrido pérdidas económicas”, explicó la Ministra.



Manifestó que para llegar a esta decisión se tuvieron en cuenta los datos recogidos en los análisis técnicos que arrojaron afectaciones por caída de precios, incremento en costos en la producción y efectos por el fenómeno de El Niño.



“Por eso, nuestra propuesta es que la totalidad de los recursos con los que dispone el Fondo sean destinados a suplir estas pérdidas. Ese 80% que tendrán de compensación es sobre el valor de la carga”, detalló Mojica.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro preguntó, durante su participación en el evento, “¿qué pasa con el dinero público del café? Si la propiedad privada demanda y pide respeto, pues la pública debe demandar respeto porque es del pueblo colombiano. Los dineros del café son del pueblo colombiano, de eso no puede existir duda. En ese camino se abren las propuestas que acá se han escuchado. No se trata de discursos líricos. Se trata de ahondar en un problema que existe en el café. ¿Qué nos pasó si éramos un país cafetero, si estábamos en los primeros lugares del mundo?”.

Como parte de la primera jornada de trabajo, los caficultores se distribuyeron en mesas técnicas para abordar distintas temáticas, como el fortalecimiento social y cooperativo, la estabilización de precios y financiamiento, la productividad y la Reforma Agraria Cafetera. Adicionalmente, participaron diferentes entidades del Estado, que mantuvieron diálogos con los productores para plantear alternativas concretas, soluciones y planes de corto, mediano y largo plazo para el sector.



Al evento no asistieron las grandes organizaciones del país como la Federación Nacional de Cafeteros, Dignidad Cafetera y Agropecuaria o la Unión de Caficultores Colombianos.



Cafeteros. Jaiver Nieto / EL TIEMPO



Ante las críticas que han surgido por la organización de la Asamblea, la ministra Mojica aseguró que no entiende por qué algunos se sintieron excluidos o temerosos. “Se invitó a la asamblea y quien quiso vino. A muchos que querían y no podían, les ayudamos. No entiendo que haya gente que se sintió excluida o que le da miedo o zozobra que un Gobierno Nacional se siente con los cafeteros. La pregunta debería ser: ¿por qué no se hizo una asamblea en 100 años?”, sentenció.



Por su parte, el ministro Germán Umaña, dijo que no puede ser posible que los colombianos produzcan el mejor café del mundo pero que sigan tomando pasilla.



“¿Por qué no tenemos derecho a tomarnos el mejor café que producimos? Colombia tiene una deuda histórica y llegó el momento de pagar”, reclamó.



Adicional a ello, expresó que hay que promover las exportaciones de café con valor agregado y manifestó que hay que acabar con las prácticas monopólicas.

Áreas aptas para el café

Colombia tiene 6,2 millones de hectáreas aptas para la producción de café, que corresponden al 5,4 % de “toda el área nacional”, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), citada por EFE.



Los departamentos con mayor aptitud para el cultivo, según detalló en un comunicado la UPRA, son Antioquia, Cauca, Huila, Tolima y Santander.



Redacción Portafolio