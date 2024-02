El análisis de Contraloría que prueba el desfinanciamiento en el sector salud

La Contraloría General de la República presentó un análisis sobre la situación de cartera de 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS), que acumulan una deuda de $25 billones con las IPS y proveedores, además de lo correspondiente a las reservas técnicas y pasivos administrativos.



En términos generales, el organismo de control registró que el 61,5% de las EPS cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y tampoco cumplen con la provisión, ni con el régimen de inversión de reservas técnicas, incumpliendo así los tres requisitos para operar.



Además, mencionan que solo cinco entidades promotoras cumplen con todos los requisitos y son corresponden a Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud.



Si bien el reporte de la Contraloría refleja los problemas financieros que atraviesan las EPS, actores del sector de la salud han opinado que a pesar de los motivos de análisis del informe, también se puede ver como un registro de una situación que se ha venido advirtiendo desde hace varios meses atrás.



Según Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, el informe de la entidad de control es una evidencia de la desfinanciación estructural del sistema de salud.

Sector de la salud FOTO: iStock

“Hay ejes de base dentro del texto, sobre todo en el tema de reservas técnicas. Estas pueden tener una explicación y es que justamente esos recursos deberían estar en reservas técnicas, pero se han tenido que utilizar para la atención de usuarios y pacientes ante las necesidades incrementales en el sistema de salud”, dice.



Adicionalmente, mencionó que aunque se podría prever una crisis por la información descrita por el ente de control, lo cierto es que el sistema “ya está en una crisis” que se ha precipitado por cuenta del equilibrio financiero muy frágil, que se ha mantenido a lo largo de los años en el sistema.



“La situación se agravó por la devaluación, la inflación y el incremento en la utilización de servicios en el 2022 por parte de los usuarios, adicional al retraso en los desembolsos en presupuestos máximos y a la desactualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, aseguró.



También, Galán destacó que un mal cálculo de la UPC hizo agravar la situación financiera del sector, hecho que está llevando a lo que hoy se está evidenciando y que ha confirmado el estudio.

Contraloría General de la República Milton Díaz / EL TIEMPO

Por su parte, Mario Fernando Cruz, vicepresidente Técnico y de Estudios de Acemi, declaró por medio de sus redes sociales que las reservas técnicas de las EPS son insuficientes, la porque la prima reconocida por la nación es insuficiente.



“El creciente gasto en salud, mora en pagos, permisos para desahorrar, planes de reorganización y pagos anticipados completan el cuadro. Primas insuficientes son reservas insuficientes”, argumentó Cruz.



Además, detalló que hay varias falacias en torno a la discusión en salud, teniendo en cuenta que se habría mencionado que las EPS no son vigiladas, a lo que respondió que entidades como la Superintendencia, la Contraloría y el Ministerio “conocen a detalle los ingresos y costos del sector”.



También, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, señaló que frente a los recursos de la UPC, el Gobierno Nacional se encuentra al día, “sin embargo, el Gobierno han reconocido una deuda por pagar de $3 billones a las EPS, por concepto de presupuestos máximos”.



Por esto, el director Augusto Galán apuntó que el informe de la entidad es una oportunidad para que los diferentes organismos que interfieren en las decisiones de la salud en el país, analicen la situación financiera y solucionen de manera efectiva la crisis financiera que atraviesa el sector.

¿Jugada política?



Si bien se está a poco de que se empiece a debatir en Senado la reforma a la salud, varias interpretaciones de expertos consideran que el informe de la Contraloría avivará la discusión sobre el proyecto de ley.



De acuerdo con lo dicho a Portafolio por el analista Carlos Arias, el informe del ente de control muestra que la reforma a la salud es insuficiente para apalancar y para cambiar el sistema.



“De pasar la reforma, las EPS que hoy están en quiebra y que no podrían cumplir con su función natural, que es prestar servicios de salud a los colombianos, quedarían aún más traumatizadas y la salud en Colombia no podría ser viable. Seguramente tendríamos una crisis sanitaria en el país porque la reforma no plantea soluciones a corto plazo”, detalló Arias.



Así mismo, el economista y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, manifestó que el informe es “parte de la estrategia política del Gobierno”, pues, la información de las reservas técnicas siempre ha sido la forma de argumentar que las EPS hacen un mal trabajo.



“Es la forma de decir que cualquier problema que ocurra con los pacientes es culpa de las EPS y no del Gobierno”, concluyó.

Sistema de salud iStock

Aprobación de reforma

Si bien el texto presentado por la Contraloría habla de los problemas financieros de las EPS, en caso de ser una alternativa del Gobierno para lograr la reforma a la salud, esta depende de otras líneas de interés para el sector.



Según el analista Carlos Arias la aprobación del articulado va a pasar “por la chequera del Gobierno, las cuotas burocráticas que se le entreguen al Partido de la U, al Partido Liberal y al Partido Conservador en el Senado”. Además, el director Augusto Galán, detalló que el proyecto de ley no resuelve los problemas del sector y que “justamente esa es una de las grandes debilidades de la reforma, por lo que debería revisarse antes por parte del Congreso”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio