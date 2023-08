El plan de trabajo del nuevo Minminas: 'Construir certezas'

Andrés Camacho, nuevo ministro de Minas y Energía, dio sus primeras declaraciones al frente de la cartera ante medios. Camacho habló sobre la transición, el precio de la electricidad, la reforma a la ley de servicios públicos y precios de combustibles, entre otros.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



En estas señaló que la transición energética va a ser una prioridad más allá de este Gobierno, y que se podría extender décadas.



(Gerente de Federación de Cafeteros responde a críticas de Petro).



En ese sentido, y con respecto a la exploración petrolera, Camacho expuso que la transición y la producción de hidrocarburos va más allá de si se otorga o no nueva exploración.



Señaló que más contratos no son equivalentes a más reservas. “No son proporcionales, así como que no otorgar nuevos contratos no es inversamente proporcional”, apuntó.



También, destacó que depende de la gestión qué se dé de los que han sido entregados. Expuso que la mayor dificultad tiene que ver con la conflictividad social en las regiones, que parte de una deuda histórica.



(Colombia destinaría más de $8.000 millones para el fútbol femenino).



Por este motivo, argumentó qué se centrarán en el restablecimiento de la confianza tanto de las comunidades hacia el Estado como a las empresas. Al preguntar sobre la incertidumbre, dijo que no le preocupa, puesto que “esa es la que tenemos hace muchos años. Nuestra tarea es construir las certezas”.



Además de esto, no expresó su postura con respecto a la posibilidad de entregar nuevas áreas para exploración.



En materia de transición energética, indicó que en este primer año de mandato se han entregado 15 licencias ambientales a proyectos de energías renovables.



(Posición del Minminas sobre transición y nuevos contratos petroleros).



También expresó que, con respecto al tema de los incrementos en las facturas de energía, se deben trabajar en soluciones estructurales, razón por la cual están adelantando la reforma a la ley 142 de 1994 de servicios públicos. Apuntó que si bien ha sido muy importante para la estabilidad del sistema, se deben incorporar aspectos que han cambiado como las nuevas tecnologías y puntos claves sobre la transición energética.



“Hay muchas cosas que corregir y cambiar, incluso pasando por el Congreso y la intención es plantear y escuchar las propuestas para llegar a un consenso para la transición”, aseveró.



Con respecto a los precios de combustibles, el ministro señaló que espera que el diferencial de precios se cierre este año, aunque dijo que todavía no se ha tomado una decisión definitiva frente al caso del Acpm.



(Se reabrirán los mataderos en municipios para bajar precios).



Dijo que en una discusión de transición energética no se puede subsidiar a los combustibles fósiles. De acuerdo con el ministro, esos recursos deben ser usados de forma más focalizada, por ejemplo para programas sociales. Los análisis muestran que el 10% de la población con mayores recursos recibe 10 veces más subsidios que el 10% de la población con menos recursos, con lo que es regresivo.



Cabe recodar que, de acuerdo con cálculos del mismo Ministerio de Hacienda, la mayor parte de los recursos se van hacia las poblaciones de mayores recursos. Camacho apuntó que no ha sido una tarea fácil y que “tiene un costo político que hemos asumido”.



Sobre la posibilidad de cambiar la fórmula de precios de los combustibles líquidos, dijo que se están adelantando mesas técnicas con los ministerios de Hacienda y Comercio para encontrar alternativas.



(Continúan los dardos de Petro hacia Federación de Cafeteros).



Estas eran políticas que se venían ejecutando desde que la cartera estaba en manos de Irene Vélez.



De hecho, Camacho señaló que su gestión se basará en seguir con las políticas que se habían dado desde la administración pasada de la cartera y en seguir avanzando.



Temas como la exploración en contratos suspendidos, la reforma a la ley de servicios y la revisión a la fórmula de combustibles, ya habían avanzado.



PORTAFOLIO