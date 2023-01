Compra de aviones por parte del Gobierno: ¿qué tan necesarios son?

Luego de la caída de la compra de aviones de combate para remplazar la flotilla de naves Kfir que usa, actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), no es del todo claro qué pasará ahora con este tema, pues el Gobierno ha dicho que harán nuevas evaluaciones para determinar si se proyecta una nueva compra o si se adquieren las 16 aeronaves de las que se habló inicialmente.



No obstante, se está contrarreloj, según le explicó al diario EL TIEMPO el general (r) Guillermo León León, excomandante de la FAC, ya que la vida útil de los Kfir terminaría en diciembre de 2023 y es clave que el país no se quede sin esas herramientas.

Según el general (r) León León, es indispensable e inaplazable la compra de nuevos aviones.

"Hay un tema de obsolescencia de los equipos que puede ser o porque cumplen el tiempo para el que fueron hechos o por costos. En aviones no hablamos de años de vida sino en horas de vuelo, hay aviones fabricados para cumplir tantas horas de vuelo, pero la obsolescencia es también porque no se consiguen partes o repuestos y su costo es tan alto que es antieconómico", dijo.

El excomandante de la FAC explicó que lo que pasa con los Kfir es que su tecnología anterior es muy difícil conseguir y "hay que hacer reparaciones permanentes, reparaciones sobre reparaciones que por ende duran menos y toca ir al taller más seguido y por más tiempo".

La flota de aviones de combate Kfir cumple su vida útil en diciembre de 2023. Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

Preguntado por si es necesario que se compren 16 aeronaves, explicó que, cuando se compran aviones, no los entregan todos de una vez, sino que entran a una fila de producción.

"Este proceso se inició en el 2011 más o menos, llevamos 11 años y no hemos podido firmar un contrato, cuando se firme el contrato, el tiempo de entrega puede ser de 2 a 5 años y uno debe prever con antelación para no quedarse sin la capacidad estratégica de esos aviones. Se ha dicho que para el 2023 saldrían los Kfir por obsolescencia, ya deberíamos tener una decisión para que vayan llegando los otros para que siempre se mantenga la capacidad".

Finalmente, desde su experiencia, habló de lo que se tiene en cuenta a la hora de adquirir aviones.

"La FAC evalúa hasta 100 ítems en temas operativos, técnicos, logísticos, financieros y jurídicos, eso tiene una ponderación cada año. También hay un tema político y que pesa mucho en los gobiernos, de pensar cuál es la mejor opción por un tema de relaciones. Y está la parte económica: Colombia tiene sus limitaciones y va a pesar mucho al final el tema económico, seguramente buscarán una oferta con beneficios de capacidad a costos que el país pueda asumir", cerró.

