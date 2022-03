Con Medimás, son 13 las EPS liquidadas durante tres años.

Archivo particular.

A menos de dos meses de la liquidación de Coomeva, otra EPS fue sellada por la Superintendencia Nacional de Salud, Medimás se suma a la lista dejando a 1,5 millones de afiliados atentos a otro proceso de traslado.



(Supersalud ordena liquidar la EPS Medimás).

El impacto de esta decisión recae en la atención de salud en 232 municipios de 14 departamentos del país.



La determinación de la Supersalud se debe a que la Empresa Promotora de Salud no atendió a las órdenes de pagar sus obligaciones y de reducir “la creciente tasa de peticiones de quejas y reclamos” de sus usuarios, que solo durante 2021, fueron 57.653.

Además de las 6.489 tutelas que alertaban la dificultad de esta EPS para cumplir con la prestación de sus servicios.



(Desde 2019 se han liquidado 13 EPS: sombras sobre futuro de la salud).



UN PROCESO DESDE 2017



La Supersalud señaló que esta EPS se encontraba bajo medida de vigilancia desde hace cuatro años y medio. Durante este periodo se convirtió en la EPS con mayor pérdida de usuarios y la más multada.



Ante esta situación, el Ministerio de Salud realizará el traslado, a partir del 14 de marzo, a las EPS receptoras “que no cuenten con ninguna medida administrativa”.



Dentro del proceso de liquidación, el ente de control halló que Medimás incurrió en siete causales. La principal fue el incumplimiento del programa de capitalización que fue pactado en julio de 2017, como parte del Plan de Reorganización Institucional.



“En esa época los dueños originales de Medimás se comprometieron a capitalizar a la EPS en $1,2 billones; no obstante, en estos cuatro años y medio solamente se tiene registro de la inyección de recursos en efectivo por $20.941 millones es decir el 1.7% del precio pactado inicialmente”, explicó la entidad supervisora.



La EPS sumó $460.000 millones a este proceso, mediante la figura de capitalización de acreencias, realizado por los compradores de la extinta Cafesalud.



Por otro lado, Medimás también incumplió lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en mayo del año pasado le ordenó pagar más de 640.000 millones de pesos por el litigio que sostuvo con la EPS Cafesalud. Con corte a noviembre de 2021, la Supersalud encontró que la asegurado Medimás tenía activos por $1,7 billones, pasivos por $2,3 billones. Es decir, un patrimonio negativo de $580.458 millones.



Además, entre enero y noviembre del año pasado, la empresa registró pérdidas por $16.854 millones.



“Medimás no cumple con los indicadores financieros, de solvencia, ni de reservas técnicas. Se evidenció que, por cada 100 pesos de deuda, la EPS solamente cuenta con tres centavos para respaldarla”, añadió el ente de control.

VULNERACIÓN A AFILIADOS



De los 92 casos de usuarios con enfermedades crónicas analizados, quienes presentaron quejas por el mal servicio de la EPS, al 35% de la población con patologías cardiovasculares, diabetes, VIH y cáncer se les demoraron un promedio de 27 día para entregar los medicamentos esenciales. “Se hallaron casos en que tardaron hasta 41 días en el suministro de antirretrovirales”, sostuvo la Supersalud.



Al respecto, la EPS, en un comunicado de prensa señaló que mientras se efectúe el proceso de transferencia de usuarios a otras empresa, se continuará garantizando la prestación de los servicios. E indicó que acata la medida impuesta por la Superintendencia de Salud de liquidar la compañía y hace un llamado a las IPS a continuar con el servicio.

PORTAFOLIO