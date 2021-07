Plan de rescate de Transmilenio, aún sin definirse

La decisión sobre el plan de recate para Transmilenio que presentó el Distrito, en el que se incluye la aprobación de $1,15 billones adicionales para la operación del sistema, se aplazó nuevamente en el Concejo de Bogotá. En la sesión celebrada este miércoles, que culminó poco antes del mediodía, se decidió reanudar la discusión y votación del proyecto este viernes 30 de julio a las 9:00 a.m.



(Los detalles del plan con el que quieren rescatar a TransMilenio).

Durante la jornada los concejales presentaron sus inquietudes en torno al proyecto de Acuerdo No. 265 de 2021, dicho proyecto busca una adición presupuestal por $1,8 billones con dos componentes principales: por un lado, recursos para la ejecución de la primera parte del plan de rescate social por $670.000 millones (que hacen parte de un total de $1,7 billones y cuyo remanente será programado para ejecución en 2022), y recursos por $1,1 billones paragarantizar el funcionamiento del sistema de transporte público.



El gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, alertó esta semana sobre la necesidad de estos recursos para suplir el déficit generado por la pandemia en el sistema de transporte de la capital y garantizar la operación en lo que resta del año, y aseguró que de no aprobarse esta adición presupuestal Transmilenio podría tener que cerrar entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.



(TransMilenio podría dejar de operar en agosto: ¿qué camino le queda?).



Tanto la alcaldía como Transmilenio sostienen que los ingresos del sistema han sido duramente afectados por la menor utilización del transporte público, por los efectos de la pandemia y las medidas implementadas para reducir los contagios y los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) solo alcanzarían para cubrir el primer semestre.



Esta situación no es exclusiva del sistema de transporte de la capital, según la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Simus), que recoge datos de los ocho sistemas del país, tan solo en 2020 el déficit de los sistemas masivos del país generado por la pandemia ascendió a $2 billones, y se estima que este año se duplicaría y ascendería a una cifra mayor a los $4 billones.



Esto se debe a que a pesar de que se han mantenido los costos de operación, los ingresos por los pasajes se han reducido, lo que ha afectado las finanzas de los sistemas de transporte a nivel local, regional e internacional.



