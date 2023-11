¿Una nueva reforma a la salud? Las razones por las que sugieren diseñar otro proyecto

El pulso de la reforma a la salud sigue aumentando con el paso de los debates en el Congreso. En medio de un evento realizado por Gestarsalud, el gremio de las EPS del subsidiado, de acuerdo con algunos de los congresistas tanto de bancada del Gobierno, como de oposición, sugirieron revisar el articulado y en su defecto, cambiarla.



Según Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde, es necesario revisar algunos de los puntos del articulado como el del proceso de transición de las EPS a ser Gestoras de vida.



“Ellos creen que en dos años pueden hacer realmente una reforma y dejarla de alguna manera construida para que el Gobierno que llegue entonces ya la pueda reversar. Eso es simplemente desconocimiento de cómo funciona el sistema. Una vez arranca otro modelo, eso ya no tiene revés”, apuntó.



La representante aseguró que hay artículos de la reforma que “dan pena” por los trámites que se tienen que llevar a cabo. En ese sentido, ejemplificó que la gestión del riesgo en salud está atomizada entre 50.000 actores, el tema de la Adres, que quieran pagar el 80% del valor de la facturación a 30 días sin auditorías y solamente dejar sujeto a control el 20% restante de las facturas.



“Es verdad que vamos a tener todos los incentivos del mundo a la corrupción, al desbordamiento del gasto y el cartel de la hemofilia va a ser una noticia semanal. Sin mencionar, como están proponiendo ellos, la modificación del régimen de pagos que en la medida de alta complejidad. ¿Ellos creen que la reforma la vamos a pagar con billetes de Tío Rico o qué?”, detalló Juvinao.



Agregó que no es claro de dónde se va a financiar la oferta de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), ni de dónde “va a salir toda esa plata”.



A su turno, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, infirió en que hay problemas de financiamiento en la salud, pero que el “Gobierno quiere negarlos”, además de que la UPC es insuficiente, ya que hay estudios que han demostrado que la reforma no se va a hacer cargo de ellos.



“Carolina Corcho decía que eliminando las EPS iban a aparecer de la nada $6 billones de pesos que se iban a poder destinar a salud. Adicionalmente, hay otro problema grande, que es el de los presupuestos máximos. El ministro ha estado mintiendo, literalmente, cuando dice que está al día el presupuesto máximo”.



De hecho, destacó Forero que las prestaciones de las EPS y los servicios de presupuestos máximos del año pasado son de $1,5 millones de pesos. Y lo que ha reconocido el ministerio en un Derecho a Petición, es que por lo menos son $819.000 millones de prestaciones que se dieron el año pasado.

Salud en Colombia. iStock

“El Ministerio, que me lo reconoce en Derecho a Petición, sale a decir que no tiene deudas. En el tema de gestoras, estoy completamente de acuerdo, pero en la reforma se desconfiguran por completos sus funciones. Se dice que supuestamente van a seguir agitando las cuentas de salud, pero no van a estar a cargo de la organización y coordinación de las redes”, dijo Andrés Forero.



Adicionalmente, el representante se refirió a los recursos del sistema, en ese sentido explicó que cada vez llegarán a ser más insuficientes si llegan a aprobar la reforma, por lo que “no hay claridad en el articulado cómo va a ser el tema de la contratación. El gobierno nacional no tiene claridad de si va a haber contratos o no, habla de acuerdos no voluntarios”.



A su turno, Norma Hurtado, senadora del partido de la U, manifestó que el método como se está manejando la aprobación de la reforma a la salud ha sido “nefasto”. Situación que tiene un peso, estigma, y señalamiento, “no dentro del Congreso, es un señalamiento y un rechazo nacional, entonces es aquí donde se diluye la posibilidad de que la reforma sea aprobada”, apuntó.



Por el otro lado, la congresista especificó que, de llegar a ser aprobada en Cámara, una vez llegue a Senado se va a dar una plenaria muy técnica. “Se están preparando muy fuerte los partidos de la oposición, y también nos encontramos con personas que han estado en el sector salud y que van a ser una defensa de lo que funciona bien y aportar a lo que se debe ajustar, que ha sido ampliamente expuesto aquí”, detalló.



Igualmente, el senador Miguel Uribe reiteró en que desde su perspectiva el proyecto de ley debe ser “tumbado”. “Es imposible que de aquí salga algo bueno. Incluso con buena voluntad del Gobierno, cosa que es ausente durante este único año, no va a pasar”.



Agregó que “esta reforma es absolutamente ideologizada y aquí este Gobierno desprecia lo técnico, las cifras, la evidencia, y eso tiene un problema de fondo, porque cuando las discusiones se suscriben a la ideología, terminan generando falsos dilemas que hacen imposible tener consensos. Yo soy abogado, tengo dos maestrías, pero tengo un doctorado en Petro, también”, concluyó.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio