¿Salvavidas al proyecto de Borrón y Cuenta Nueva 2.0?

Esta semana comenzaron los debates en la Cámara de Representantes para definir el futuro del proyecto que busca una segunda versión de la popular ley 'Borrón y Cuenta Nueva', que permitió a muchos colombianos salir de las centrales de riesgo.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



De acuerdo con los autores de esta iniciativa, con esto se busca, en caso de lograr su aprobación, darle un nuevo aire a los deudores morosos en Colombia, con el fin de que puedan rehacer su vida crediticia.



(Lea: Segundo debate reforma a la salud: se levanta la plenaria).



“Esta iniciativa pretende volver a implementar el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas de las bases de datos de centrales de riesgo. Con lo que esperamos beneficiar a más de cinco millones de colombianos”, dijo el representante Alejandro Ocampo.



(Más: PGN 2024: solicitan instalar mesa técnica para llegar a acuerdo).



Vale la pena recordar que dicho régimen de transición, conocido como Ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva’, estuvo vigente desde el 29 de octubre del 2021 y hasta el 30 de octubre del 2022, de allí el interés de ampliarlo por un año más.



(Además: ‘No hay que creer que por lejanos, los conflictos no afectan’: BBVA).



“Si una persona paga su deuda dentro de los 12 meses del régimen de transición, se retira de manera inmediata del registro negativo en las centrales de riesgo sin necesidad de hacer una solicitud”, agregó Ocampo.



(Lea: Alza no excesiva del salario mínimo, pedido de los gremios a Petro).



Este proyecto nació, teniendo en cuenta que muchos colombianos aún no superan del todo las afectaciones de la pandemia.



PORTAFOLIO