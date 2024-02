Congreso cita a moción de censura al ministro de Salud

Para el próximo jueves 29 de febrero fue citado a moción de censura el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.



La citación fue promovida desde la Cámara de Representantes y busca que el jefe de la cartera responda en un juicio político por el desabastecimiento de medicamentos, la "persecución a las aseguradoras", retrasos en los giros mensuales de recursos a las EPS y la crisis financiera del sistema de salud.

Guillermo Jaramillo, por su parte, dijo en las últimas horas que hay algunos sectores que lo quieren sacar del cargo, tal y como, según él, lo hicieron con la exministra Carolina Corcho, quien estuvo en esa cartera desde el inicio del Gobierno.

"Ya me hicieron sacar hasta los títulos, a ver si yo era médico, o era un tegua, o si yo operaba o no niños, porque aquí hay que hacer ataques, primero contra la doctora Corcho y después contra Jaramillo, acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo", aseveró en una audiencia pública sobre la reforma de la salud.



No es la primera moción de censura contra un ministro del presidente Petro en la Cámara de Representantes. En noviembre del 2022 la corporación adelantó un debate contra la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

