'Descarbonizar la economía': la propuesta de Petro a empresarios

En el marco de la clausura del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los empresarios por primera vez tras su posesión. Durante su intervención habló del trabajo en conjunto que tiene que hacer con el gremio para el desarrollo del país.



En principio, destacó como uno de los pilares de su gobierno la pregunta de cómo crear riqueza en el país. "La riqueza es el trabajo. Es más rico un país si tiene más capacidad de trabajar que otro", dijo.

La riqueza está en la producción, para él. Ahora bien, con eso, destaca que no existe una política industrial actualmente en el país. "Estamos ante el reto de que sin institucionalidad, tenemos que construir una política industrial porque es en la producción donde se genera la riqueza", explicó.

Todo comienza, para él, con una reforma agraria porque la primera actividad productiva es la agricultura. "Si se vuelven baratos los alimentos, el salario es menor y la competitividad del país es mayor", aclara.

Sin embargo, para él todavía en Colombia se cree que tener riqueza es tener tierra y no la industria. Recomendó, entonces, un impuesto diferencial predial alrededor de la productividad de la tierra.

El problema, según él, es que el crecimiento se está midiendo en cuanto a las transferencias de riqueza y no la producción de la misma. "Nosotros tendríamos que medir detrás del PIB lo que se llama crecimiento de la economía real. Es decir, la agricultura, industria, sus intermedios y demás", explicó.

Si se deja actuar libremente al mercado, lleva a la extinción, para Petro. Por eso, la producción no estará solo en el Estado ni solo en el sector privado durante su gobierno. El mandatario explicó que actualmente se desplomó el paradigma económico en el mundo y los países están buscando otras alternativas donde aparece el Estado.

Para él, los países no pueden crecer en contextos de profunda desigualdad social y violencia. En este sentido, propone que para industrializar a Colombia se debe construir una sociedad más equitativa que parte de los impuestos.



"Los industriales nos tendrían que acompañar en un esfuerzo común por lograr la equidad social", dijo. Para eso se necesita una buena distribución de la tierra, un sistema tributario justo socialmente y con una política social eficaz para garantizar derechos universales.



Los derechos fundamentales, que permiten construir igualdad social, tienen que tener un sistema donde se pueda hacer el mercado y el Estado tenga un papel importante, propone el mandatario.

"El mercado no fue capaz de garantizar por si mismo derechos universales", explica.



La financiación, entonces, se dará desde los impuestos que parte de la producción del país. Para él, la producción no depende solo de los empresarios. "Si no tenemos conectividad o energías limpias ¿cómo podemos hablar de industrialización?", dijo.

Para Petro, la producción necesita obligatoriamente del capital privado y del Estado. Asimismo, que la política de industrialización esté pensada y conducida por el Estado. Para él, se necesita de una misión público-privada, en donde el Gobierno conduce un esfuerzo privado que garantice que efectividad en el camino de la industrialización en Colombia.



Entre esas misiones está acabar el hambre o industrializar el país a partir de las energías limpias.



Eso incluye dejar exportar solo productos industriales, que haya transición de energías y demás. Todo ello, a través de un diálogo social, modernizar la tierra y la reforma tributaria.



Para él, el país se puede volver pionero en descarbonizar la economía. "Pasar a ser una sociedad justa y equitativa en la inmensa posibilidad de ser uno de los países más violentos del mundo para construir una sociedad en paz", finalizó.



