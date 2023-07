Comisiones definen sus liderazgos de cara a reformas

A una semana del inicio de la nueva legislatura, el Congreso de la República ha definido a casi todos los presidentes de las diferentes comisiones, figura que resulta crucial para el trámite de las reformas que tiene previstas el gobierno de Gustavo Petro. Mientras en las comisiones económicas, quedaron tanto en Senado como Cámara voces críticas y de oposición al Gobierno, en la Comisión VII, encargada de los temas sociales como la reforma laboral y la pensional, el Pacto Histórico logró el liderazgo de la mesa directiva.



Para el periodo 2023-2024, el presidente de la Comisión III del Senado será el conservador Efraín Cepeda, y en la Cámara estará el representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca. Para los próximos meses, esta será una comisión fundamental para el Gobierno, pues este semestre se deberá votar y aprobar el presupuesto para la vigencia de 2024.



En la otra comisión económica, la IV, responsable de temas fiscales y tributarios, el presidente electo por el lado de la Cámara fue el conservador Juan Loreto Gómez, y en el Senado, Juan Felipe Lemos, del Partido de ‘La U’.



Comisiones claves



En la Comisión VII la victoria fue del Gobierno, con la senadora Martha Peralta Epieyú (Pacto Histórico) y la representante María Eugenia Lopera, quien a pesar de ser del Partido Liberal, se quedó con la presidencia de la comisión tras el retiro de la postulación del representante David Chaparro, favorito de la colectividad.



Lopera tuvo un papel clave en el primer debate de la reforma a la salud, pues ayudó a que el proyecto se salvara en su votación y pudiera pasar a plenarias.



Tal como explica Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado, justamente “la comisión VII es clave en esta legislatura, porque por allí empieza el trámite de las reformas al sistema de seguridad social (salud, pensión y laboral)”.



Pero también ganará relevancia la Comisión VI, donde se espera este semestre la reforma a la educación, y una nueva legislación en materia de servicios públicos. En el Senado el congresista Gustavo Moreno (Alianza Verde – Centro Esperanza – ASI), se quedó con esta presidencia.



“Tenemos unos servicios públicos ineficientes y costosos. Los habitantes de la costa Caribe y también los de ciudades como Barrancabermeja pagan las tarifas más altas del país en materia de energía. Hay territorios que no cuentan con agua potable, por esto queremos propiciar un debate amplio que nos permita mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, recalcó Moreno este miércoles.



En la Cámara, el representante Julián David López, de ‘la U’, se quedó con la presidencia de la Comisión VI.



En materia de educación, Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana aseguró que la reforma tiene unas implicaciones muy grandes para el país. Por ello, instó a dar discusiones muy amplias.



“Uno de los retos más grandes es superar esa idea antagónica de públicos y privados. Una de las preocupaciones que me surgen es el impacto fiscal que va a tener el decir que la educación superior se vuelva un derecho fundamental. ¿Cómo se va a dar garantía de un derecho?, ¿cuándo un derecho fundamental se debe garantizar?, y ¿si no se garantiza? Si solo es en las públicas, el problema es que en este momento tienen restricciones de capacidad, necesitarían construir más aulas, contactar más profesores, entonces es una promesa que no se va a poder cumplir”, dijo.



Otras comisiones



Los liberales quedaron electos este 26 de julio en la Comisión II, con el senador liberal Lidio García, y la Comisión V de Senado, con Jaime Durán. Mientras que en la Cámara, la Comisión II también quedó en los liberales, con Mónica Bocanegra Pantoja y en la V, que se esperaba bajo la dirección del Pacto Histórico, las fuerzas opositoras e independientes le dieron la victoria a Luis Ramiro Ricardo, representante de las curules de paz de Montes de María.



La comisión II maneja y en la quinta los temas ambientales y agropecuarios.



La Comisión I es otra clave, pues es donde se tratan los asuntos de reforma constitucional y leyes estatutarias. En la Cámara la presidencia quedó en el Partido Liberal con Óscar Sánchez, mientras que en Senado aún no se elige y la discusión, por ahora, quedó para la próxima semana.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio