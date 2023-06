Reforma a la salud y cannabis, en la agenda de plenarias de festivo

Lentitud quizá sea una palabra apropiada para describir el trámite de las reformas sociales y otros proyectos de ley en el Congreso de la República, esto debido a la contrarreloj que tiene la rama Legislativa para darle continuidad a estos proyectos de ley.

Esta carrera contra el reloj llevó al Gobierno a anunciar sesiones extras para que los articulados propuestos por el presidente Gustavo Petro no terminen hundiéndose, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la reforma laboral no ha tenido su primer debate.



Por esta razón, y con el objetivo de darle continuidad a las reformas, las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes acordaron citar para este 19 de junio a sesiones plenarias para conciliar 16 proyectos de ley y también para debatir otros 16.

Orden del día en el Senado

Respecto al Senado, la secretaría general de la corporación legislativa anunció que la sesión plenaria arrancará a las 5:00 p. m., esto por instrucción del presidente del Congreso, Alexander López.



Pese a que al principio se tenía la idea de que la mesa directiva del Senado le daría potestad de elegir el orden del día al Centro Democrático o a Cambio Radical, estos partidos que hacen parte de la oposición se negaron al considerar que dicha posibilidad viola su estatuto teniendo en cuenta su posición frente al Gobierno actual.



"La sesión del día de la oposición no será el fin de semana, si el presidente quiere hacer sesiones el fin de semana con mucho gusto asisto, pero la sesión de oposición se mantiene para el 20 de junio. Ya hemos interpuesto tutelas y utilizaremos todos los mecanismos que correspondan", dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.



Por lo tanto, la agenda que estaba plantada para el próximo 20 de julio, día en el cual se termina la primera legislatura, pasó para este lunes festivo, o sea, volverá a la palestra el proyecto de ley que busca la legalización de la compraventa de cannabis para uso recreativo en adultos.



Frente a este articulado, radicado en conjunto por el Pacto Histórico y el Partido Liberal, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, y otros expertos en temas de drogas psicotrópicas, les pidieron a los senadores David Luna y Carlos Motoa que permitan la eliminación del inciso que busca prohibir la publicidad y promoción del cannabis, pues una proposición nueva podría hundir el proyecto por falta de tiempos.



La agenda en la Cámara

Por el lado de la Cámara, se citó a plenaria a las 5:00 p. m. para discutir 12 proyectos en segundo debate, entre estos, el de reforma a la salud.



Se espera que se terminen de votar los impedimentos al finalizar la jornada para que se pueda, de una vez por todas, iniciar con la discusión de fondo sobre el proyecto de ley. Vale la pena recordar que, en caso de que los tiempos no den, la reforma a la salud no corre el riesgo de hundirse y el debate podrá continuar en las sesiones extraordinarias a las que citará el Gobierno ya pasado el 20 de junio.



También entrará en conciliación el proyecto de ley estatutaria que busca garantizar la participación paritaria de hombres y mujeres en la política en los diferentes niveles del poder público mediante la modificación de la ley de cuotas, y que fue aprobado la semana pasada, en su último debate en Cámara.



Adicionalmente, se conciliará el proyecto que busca establecer un sistema de atención de salud metal para la mujer y la familia en casos de duelo por perdida gestacional y otro que tiene como objetivo establecer la política de estado para el desarrollo integral en la infancia y la adolescencia.



Por último, no quedo registrada en la agenda la conciliación del Código Electoral, trámite que tendrá que llevarse a cabo antes del próximo martes, pues si no se lleva a cabo la conciliación, el proyecto se hundirá por tratarse de una ley estatutaria.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA