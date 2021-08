Consenso de que llegó la hora de subir tasas

Con el resultado de la inflación al cierre de julio, en el borde del 4% anual, el techo del rango proyectado por el Banco de la República, la pregunta ya no es cuándo subirá las tasas de interés el Emisor, sino en qué magnitud, pues la propia entidad ya anunció que se aproxima el momento de ajustar su política de tasas.



Y aunque de momento la inflación del séptimo mes del año ha reforzado el argumento de quienes piden iniciar el incremento, lo cierto es que otros dicen que el Emisor será prudente, pues los choques inflacionarios que se dieron por los paros y bloqueos de vías y que presionaron los precios, podrían aminorarse y en cambio, como ha sido una tendencia, en la segunda parte del año las alzas podrían disminuir e incluso revertirse.



Pero lo cierto es que el Emisor, aparte de la inflación y sus tendencias, también tiene en cuenta factores como la reactivación económica que, considera, está siendo dinámica, la devaluación, el mayor déficit fiscal, el mercado laboral, el avance en la vacunación y el contexto internacional.



El Banco mira la inflación del momento, pero para tomar decisiones de política monetaria analiza las expectativas de los indicadores y en el caso de inflación eso presionaría el inicio del aumento de tasas que va de 25 puntos básicos y hasta 75 pb, lo que ubicaría la tasa de política monetaria en 2,50%, como lo indica Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa.



De todas maneras si el banco central sube las tasas se seguirá en una política expansiva pues si se resta la tasa y la inflación la tasa real será negativa, dice Suárez.



Hay que recordar que pese a la sorpresa de la inflación mensual de 0,32% y 3,97% anual en julio, en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República de agosto no está prevista la revisión de las tasas y esta se daría en septiembre.



Otros consideran que si el Emisor analiza que las expectativas en septiembre y octubre son altas, subirá las tasas en octubre.



No obstante, en el informe de Política Monetaria que el departamento técnico del Emisor presentó la semana pasada dice que “para finales de 2021 y 2022 se estima una inflación total del 4,1 %”.



Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria un punto que hay que ver como un argumento para el inicio del fin de lasa tasas bajas es que la inflación de la población de ingresos medios y bajos está en 4,3% y 4,4% lo que puede dañar el consumo pues el ingreso les está sirviendo para menos.



Y advierte que la subida gradual de tasa puede incluso ser positiva, pues mejorar la demanda de crédito en el sistema financiero pues las empresas podrían tener la expectativa de vender más productos.



Para el economista principal de BBVA Research, Alejandro Reyes, el nivel que alcanza la inflación total es una alerta. Sin embargo la inflación básica, sin alimentos ni productos regulados, permanece por debajo de la meta del Emisor, lo que ratifica que la mayor parte del impacto es en alimentos.



A pesar de ello, sí envía el mensaje que quizás ya no se puede mantener un estímulo monetario tan amplio.



Asegura que el cambio de postura del Emisor no significa el fin de las tasas bajas pues estas están en su mínimo y aun cuando suban seguirán siendo bajas por un año y medio.



Resaltó que el crédito está en un ciclo de recuperación habiendo incentivos para tomar crédito y apalancar consumo durable o de servicios e inversión y capital de trabajo.