Continúa la polémica luego de la licitación del dominio .co

Archivo particular

El MinTIC tenía presupuestado firmar el contrato de adjudicación del dominio con la firma .Co Internet S.A.S., que resultó vencedora en el proceso de la asignación en la audiencia virtual del 3 de abril de 2020.



(El dominio .Co ya tiene responsable por cinco años más).

El proceso, que había resultado polémico por el cambio en el plazo de contratación, ahora tiene a uno de los consorcios participantes, DotCo, preocupado por cómo se ejecutó la licitación.



En el proceso se presentaron tres propuestas, las de .Co Internet S.A.S, Nominet UK y DotCo.



(Dominio.co: hay que seguir la tendencia global).



Gerardo Aristizabal, representante del último consorcio, ha solicitado la revisión de las propuestas que se presentaron en la licitación para la administración del dominio.



“No se siguieron los pliegos de condiciones que estaban determinados para el proceso, hemos consultado con abogados expertos y también con los de la industria y hemos coincidido que hay un tema de revisión objetiva y consideramos que es lo mejor para el proceso, el Ministerio, los funcionarios y el propio dominio”, explicó Aristizabal.



A su turno, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a la Secretaria General del MinTIC, por presuntas irregularidades en el proceso de selección para la adjudicación del dominio y solicitó la suspensión de la adjudicación.



La Procuraduría busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos errores en la aplicación del pliego de condiciones, en lo referente al proceso de selección y evaluación de las ofertas y la asignación de los puntajes de los proponentes.



De acuerdo con el órgano de control, hasta tener certidumbre sobre la evaluación económica de las ofertas y el respeto a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, el proceso estará suspendido.



De acuerdo con la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, no hubo errores en el proceso y señaló que los que pierden en las licitaciones suelen defender sus intereses económicos.



“El proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría, vamos a contestar con toda la diligencia en este proceso, que marcó un hito en la contratación publica, pues fue 100 por ciento virtual”, agregó.



Según Constaín, hubo varias oportunidades para manifestar sugerencias por parte de los participantes o la ciudadanía y “es en ese proceso de cocreación que resultan procesos transparentes que responden a las necesidades de la ciudadanía”.



La jefe de la cartera de TIC enfatizó en que hubo tres simulacros de audiencias, en las que cualquier pregunta hubiera podido surgir, y esa no surgió.



Sobre el borrador de pliegos de condiciones, el Ministerio recibió 256 comentarios y 206 preguntas adicionales.



De igual forma, en el proceso se utilizó el mismo método de cálculo de los simulacros y los pliegos son claros.



Además, al finalizar la audiencia, los participantes fueron muy claros con sus aplicaciones y el consorcio DotCo agradeció el proceso.