Expertos de alto nivel piden que se retire la reforma a la salud

Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, había anunciado que se congelaba el trámite de las reformas en esta corporación, para ayer se tenía agendada la discusión de la reforma de la salud en plenaria de Cámara. Pero, la sesión fue cancelada y programada para hoy a las 2:00 p.m.. Así las cosas, se espera que sí continúe la discusión de este proyecto.



De hecho, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, mencionó que “se va a continuar trabajando con todos los sectores para construir la mejor reforma”, insistiendo así en que se de continuidad al debate.



A lo que agregó que es en medio de la discusión en el Legislativo donde se construye el mejor proyecto.



Pero por otra parte, el Partido Conservador, que ahora es independiente, radicó una proposición para archivar el proyecto presentado por el Gobierno.



A lo que se agrega que el Partido de ‘la U’, otro independiente y uno de los grandes críticos de este proyecto, pidió que la discusión de esta iniciativa se aplace para el siguiente semestre.



“Desde la bancada de ‘la U’ hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo”, publicó la colectividad.



Y esto no es todo, porque presidentes de gremios económicos, economistas y políticos firmaron un documento conjunto para reiterar las preocupaciones que se observan en este proyecto, así como para pedir que se retire.



Dentro de los 147 firmantes hay personalidades como: Germán Arce, presidente del Consejo Gremial; Alejandro Gaviria, exministro de Educación y Salud; Jorge Mario Velásquez, economista; Alberto Carrasquilla, exMinhacienda, entre otros.



“Consideramos importante señalar que el proceso llevado a cabo hasta el momento ha carecido de una participación amplia y transparente por parte de toda la sociedad. A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”, expresa la carta.



Y añade también: “La discusión ha parecido un monólogo en el que se ha impuesto una única visión, que no considera los riesgos que podríamos enfrentar al realizar cambios tan drásticos en el sistema de salud de los colombianossin aprovechar la estructura existente para mejorarla y reducir de esa manera el riesgo de implementación de los cambios”.



Por lo anterior, reiteraron en retirar el proyecto. Aún así, se espera que hoy siga el segundo ‘round’ de la reforma de la salud en plenaria.



Una de las grandes críticas de esta reforma son las nuevas funciones que tendría que asumir la Adres y muchos han dicho que esta “no tiene las capacidades”, pero ayer la entidad publicó un informe de las cifras que han logrado y a partir de eso, afirman que sí tiene “la capacidad operativa y de gestión para manejar los recursos”.



