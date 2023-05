¿Hay contradicciones de Petro en su discurso sobre petróleo?

A comienzo de esta semana, el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, realizó una conferencia internacional sobre Venezuela para tratar de destrabar el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición antichavista.



En ella, el presidente colombiano Gustavo Petro propuso a Venezuela volver a la Organización de Estados Americanos (OEA), para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y además pidió que se levante las sanciones contra el vecino país.

Para los expertos, el levantamiento de sanciones a Venezuela pasa por la vía libre a la exportación y comercialización de crudo, la base de la economía vecina que no ha iniciado una transición hacia economías limpias, como sí la que propone Petro en Colombia.

¿Doble discurso?

Para Carlos Charry, profesor de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio del Conflicto Social, el discurso del presidente Gustavo Petro sobre Venezuela se debe a que se está tratando de posicionar internacionalmente.

Para el experto sí hay una contradicción en el discurso doméstico, más si se llegara a hablar de negociaciones futuras con el tema del petróleo.

"Es como decir que se suplirá la demanda nacional, pero que los efectos los asuma Venezuela. Y esa contradicción también se ve en el tema de cerrarle la llave al petróleo. Él en campaña habló de no fracking y en ningún momento se habló de no dar vía a los contratos de exploración, se habló fue de exploración con mecanismos de energía limpia", explicó Charry.

Y sobre el tema del movimiento campesino y el llamado a la calle agregó: "Es contradictorio que el presidente Petro se muestre como promotor de las democracias liberales, pero en la agenda interna de un gobierno de coalición, pareciera que cuando no se está de acuerdo con él o sus reformas, pateara la mesa y vamos a la calle. Debería ser coherente a la forma en la que llegó y a la forma en la que gobierna, porque resultó electo gracias a esas coaliciones con otros partidos, más cuando todavía quedan mecanismos constitucionales para tratar de salvar sus propuestas".

Por su parte, para Yann Basset, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Sorbona Nueva, en París, y director del grupo de estudios sobre democracia de la Universidad del Rosario, se trata de dos temas diferentes.

"El tema de la exploración de petróleo en Colombia hace parte de la política de hidrocarburos, mientras que en Venezuela, el presidente Petro habla es del levantamiento de las sanciones. Son dos cosas muy distintas, y levantar las sanciones de Venezuela no es decisión del gobierno Petro", señaló Basset.

Sobre el tema de la democracia en Venezuela y el llamado a las calles en Colombia, el experto asegura que también son dos posturas diferentes.

"Llamar a las calles en Colombia no es irrespetar la democracia, es una costumbre de la izquierda tradicional, pero hay que aclarar que eso no resuelve los problemas de falta de apoyo en el Congreso. Ese tema tendrá que resolverse de una u otra forma y no es en las calles. En Venezuela sí hay un problema democrático con el régimen, son problemas difíciles, la situación es diferente", sostuvo Basset.

El tema incluso ameritó una columna en el prestigioso medio The Wall Street Journal, el pasado domingo.

"El Sr. Petro dice que los combustibles fósiles conducirán a la extinción humana. Pero su integridad intelectual parece queso suizo. Su gobierno depende de los ingresos del carbón, el petróleo y el gas, y su plan para reemplazarlos con el turismo es un cielo futurista. Un verdadero ecologista estaría complacido con menos petróleo saliendo de Venezuela. Pero el fin de las sanciones implica un reinicio de la industria petrolera. A los ojos de los Sres. Petro y Biden, ¿no acelerará esto la desaparición de la humanidad?, dijo la periodista Mary Anastasia O'Grady".

UNIDAD INVESTIGATIVA

EL TIEMPO