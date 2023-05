Contralor pide claridad en fallo sobre nulidad en la elección

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general por “fallas en el proceso de elección”, el funcionario manifestó que “acata la decisión e interpondrá los recursos para restablecer sus derechos y preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional”.



El funcionario del ente de control hizo claridad en que él no ha sido destituido, refiriéndose a que la decisión del Consejo de Estado habla de las fallas que cometió el Congreso en el proceso de elección que no lo comprometen.



Además, pidió una aclaración sobre la decisión del Consejo de Estado sobre en qué punto estuvo el error en el proceso de elección.



“Respeto la majestad de la justicia y respeto al Consejo de Estado (...) Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia, me apartaré del cargo e iniciaré la defensa de mis derechos de forma personal”, dijo.



Pese a que es un fallo de una sola instancia, Rodríguez debe dejar el cargo, pero al pedir claridad, se mantiene en el puesto hasta tener una respuesta, que debe ocurrir en algunas semanas.



El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, será el encargado, mientras el Congreso elige a un nuevo funcionario.



Proceso de elección

Pero como el Consejo de Estado ordenó rehacer el proceso desde la convocatoria, es el paso que se debe seguir. El profesor en Derecho Constitucional Juan Carlos Ospina explicó ese proceso.



Ahora, primero, el Congreso debe publicar una resolución en la que se explican las condiciones de la convocatoria y se abre el proceso de inscripción de quienes quieran aplicar.



Luego, se fija un periodo de inscripciones que depende de lo que determinen.

El tercer paso es nombrar a una universidad que haga el procedimiento de revisión de que las personas postuladas cumplan con el requisito para el cargo. Así, sale un primer listado de “admitidos”.



Al término de esto, se da un espacio de unos días para que los que no resultaron admitidos puedan reclamar.



Luego de esto, a los admitidos se les cita a pruebas y los resultados se publican en una lista definitiva de quienes superaron el examen de conocimientos. Esta se conoce como “lista de habilitados”.



Lo siguiente es que el Congreso nombra a una comisión accidental para armar el listado de “los elegibles”. De hecho, Ospina afirma que aunque no hay un límite de nombres sobre esta lista, “por experiencia previa van a ser 10 personas”.



A estos candidatos los citan a entrevista y sobre esto es que el Congreso en pleno elige al nuevo contralor general.



En este proceso la ruptura de la coalición puede jugar en contra al Gobierno, porque no le convendría un contralor “antipetrista” y es en el Legislativo en donde se decidirá al nuevo encargado del control fiscal.



Balance

Carlos Hernán Rodríguez aprovechó para hacer un balance de su gestión en los 8 meses.

Así, en ese periodo se han logrado un recaudo en cobro coactivo de $313.652 millones, esto frente a los $211.695 millones recaudados en el cuatrienio anterior.



Además, han abierto procesos de responsabilidad fiscal por más de $72.000 millones, fallos de responsabilidad fiscal por mas de $45.000 millones y desde septiembre del año 2022 a la fecha, han abierto 795 procesos de responsabilidad fiscal (244 en el nivel central y 551 en el nivel desconcentrado) por cuantía de $3.7 billones.



CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio