Contraloría detecta irregularidades en giros de créditos del Icetex

En una auditoria realizada por la Contraloría General, encontraron irregularidades en la renovación de los créditos para la población con discapacidad.



De hecho, el ente de control precisó que alertaron sobre la situación el 10 de mayo y eso dio paso al anuncio del presidente del Icetex, Mauricio Toro, de anunciar que se habían encontrado irregularidades en los papeles de algunos jóvenes que argumentaban tener alguna discapacidad y, por ende, anunció que revisarían esos casos.



"Se encontraron presuntas irregularidades en los documentos que adjuntaron más

de 10.000 jóvenes, los cuales invocaron una condición de discapacidad que

aparentemente no tienen", aseguró Toro en su momento.



En la auditoría, la Contraloría determinó seis hallazgos, de estos cuatro tienen incidencias disciplinarias y tres incidencias fiscales por $115.723 millones.



"En la modalidad de crédito educativo, para la línea de protección constitucional de población con discapacidad, el Icetex efectuó 10.211 giros por $115.512 millones correspondientes a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento, esto sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, otorgando dichos beneficios subsidiarios con recursos públicos, a personas que no cumplieron las condiciones de focalización exigidas por la normativa aplicable", describe la Contraloría.



Por otra parte, en el programa 'Generación E' también se evidenciaron irregularidades, así "el Icetex efectuó 139 giros por $185.902 millones a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén y 26 giros por $25.830 millones a beneficiarios fallecidos. En ambos escenarios los giros fueron previamente autorizados por el Ministerio de Educación Nacional y se constituyeron en daños al patrimonio público en más de $210 millones", como afirma el ente de control.



