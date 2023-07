Irregularidades que halló la Contraloría tras auditoría al Minminas

Tras una auditoría al Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría reveló un informe en el que se evidencian irregularidades en la cartera por más de 68.789 millones de pesos.



En el reporte se determinaron 16 hallazgos administrativos, de los cuales, 12 presentan incidencia disciplinaria, ocho son de carácter fiscal y uno para indagación preliminar.



(Vea: Fenómeno de El Niño incrementará las tarifas de energía, dice Minminas).

El análisis, que se realizó a partir de las vigencias 2021 y 2022, establece que existe un déficit creciente de recursos para cubrir los subsidios por menores tarifas otorgados por las empresas de energía eléctrica a los usuarios beneficiarios del mismo.



En ese sentido, se señala que, para el año 2022, el Fondo de Solidaridad para Subsidios (Fssri) y Redistribución del Ingreso presentaba un déficit acumulado. Esto implica que tenía una deuda con los prestadores del servicio de energía.



El ente de control indicó que, a pesar de la facultad otorgada, la falta de controles del Minminas conlleva el desbalance entre el otorgamiento de subsidios en estratos uno, dos y tres y el no recaudo de contribuciones.



Lo anterior ha llevado a que el déficit permanente del Fssri se incremente.

(Más noticias: Van 14 convocatorias de subasta en el mercado regulado)

Además, se menciona que los procedimientos definidos para su administración han dado lugar a situaciones en las que algunos comercializadores acumulan grandes saldos de contribuciones que posteriormente no han podido ser giradas al fondo.



La Contraloría resalta que esto no solo muestra la falta de definición de los tiempos para revisar y validar las conciliaciones enviadas por los comercializadores, sino que también evidencia una debilidad en los mecanismos de control que existen en los procedimientos e instructivos del ministerio.



Tarifas de energía iStock

Acuerdo de pago Dicel



El ente de control determinó que la empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica (Dicel) no podría continuar cumpliendo con el acuerdo de pago suscrito y las demás obligaciones con el fondo Fssri.



Según señala el informe, esto se debe a que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) le estableció a esta empresa dos limitaciones en el suministro de energía eléctrica a partir del 20 y 24 de abril de 2023 y posteriormente, a partir del día 4 de mayo de 2023 fue retirada del mercado mayorista.

(Vea: Alistan medida que elimina subsidio de combustibles a grandes empresas)

Este retiro deriva en que la Dicel no podrá realizar transacciones en el mercado de energía mayorista y en consecuencia no podrá generar ingresos. En consecuencia, se determinó un detrimento por más de 29.755 millones de pesos debido a la imposibilidad de recuperar lo adeudado al Fssri.



A esto se le suma que la firma comercializadora adeuda por concepto contribuciones recaudadas y no giradas a la cartera de Minas y Energía durante el periodo auditado un total de 14.324 millones de pesos.



Irregularidades en los subsidios



La Contraloría registró en el reporte que se observan irregularidades en los valores de los subsidios contenidos en las memorias de cálculo de las vigencias 2021 y 2022.



Según se explica,las cifras no corresponden con la información reportada por algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, lo cual ha resultado en un detrimento fiscal por 5.520 millones de pesos.



De la misma manera, se reveló que en octubre de 2022 el ministerio realizó la validación de subsidios y contribuciones a la empresa Qienergy entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre del año anterior.



Dinero iStock

(Más noticias: Del déficit de combustibles del 2023, el diésel ‘aportaría’ el 73%)

Teniendo eso en cuenta, la entidad logró identificar que esta empresa adeudaba al Minminas 9.804 millones de pesos por contribuciones no giradas.



Además, se estableció que, a pesar de que, a la fecha la cartera no ha gestionado la recuperación de estos recursos. si le ha girado a Qinergy el valor de los subsidios correspondientes de forma periódica.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO