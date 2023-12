Gustavo Petro insiste en falta de recursos para combatir el cambio climático

El presidente Gustavo Petro planteó este viernes, en el marco de la COP28 que se celebra el Dubai, que la única salida a la crisis climática es que esta se financie con dineros públicos. Así mismo, el mandatario instó al mundo a avanzar en el Plan Marshall de inversiones en energías limpias.



Vale la pena resaltar que la cumbre reúne a todos los mandatarios y gobernantes de la mayoría de los países del mundo, en una coyuntura difícil en la que incluso se ha asegurado la dificultad de avanzar en temas como el Acuerdo de París, pues como van las cifras, para 2030 muchos de estos objetivos no se cumplirían.



Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) dijo que parte de los objetivos no se estarían llevando a cabo por falta de implementación de acciones políticas en materia climática.



Ahora bien, según el mandatario colombiano, la mayor parte del esfuerzo para salir de la crisis climática, no se mide en rentabilidad. “Por eso el capital privado no va a llegar a ese esfuerzo; va a llegar a los esfuerzos rentables, que los hay, pero en la mayor parte el esfuerzo tiene que ser público, de dineros públicos”, resaltó.

Gustavo Petro

En esa misma línea, en medio de su discurso en el panel ‘Movilización en torno a una nueva arquitectura financiera’, moderado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apuntó que existe una dificultad para encontrar los dineros públicos necesarios para la acción climática y la descarbonización de la economía.



“Hoy cada país, cada Estado, está sobreendeudado. Ricos y pobres estamos sobreendeudados con el FMI, con la banca privada, con los tenedores de bonos, con el Banco Mundial”, detalló Petro.



Entre las propuestas del jefe de Estado de Colombia se encuentra emitir, de manera universal, derechos especiales de giro, con el fin de disminuir la deuda y aumentar el espacio fiscal de cada Estado.



“Unos tendrán más, otros menos, pero tendremos más capacidad de financiar algo que yo llamo el ‘Plan Marshall’ de inversiones en energías limpias, en transición energética y productiva que nos permita solucionar el problema”, manifestó.



Adicionalmente, reiteró que ese instrumento de canje de deuda pública por acción climática sería “una decisión política”.



Según el presidente, es necesario que se abran dos espacios de discusión. En un primer momento, habla de una planificación mundial de transición entre Estados; en segundo lugar, dijo que se debe abrir una puerta más amplia al contrato entre Estados para hacer fluir los flujos de dineros públicos a escala universal.

Presidente Gustavo petro

Por otra parte, el presidente Petro declaró que en África y América del Sur está el gran potencial de la energía limpia. “No se puede repetir la historia del petróleo y del carbón, sino que tiene que ser la base de una prosperidad social descarbonizada a escala universal”, definió.



Finalmente, el jefe de Estado insistió en que para las soluciones en materia climática y su financiamiento, no se debe hablar de miles de millones, sino de billones de dólares para poder afrontar el problema.



Inversión sostenible



Durante el evento, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, indicó que en materia de inversión Colombia presentará proyectos sostenibles que van en línea con el propósito de luchar contra el cambió climático.



Entre los objetivos de participación del país durante la COP28 se detalló la necesidad de atraer el capital extranjero para financiar proyectos estratégicos que tienen un componente de sostenibilidad, asegurando un desarrollo económico y social para el territorio colombiano.



En ese sentido, el jefe de la cartera de Comercio, aseguró que se consolidó un paquete de proyectos de distintos sectores y territorios que serán presentados ante fondos de inversión y fondos de capital, con el propósito de atraer inversión extranjera para el desarrollo de los mismos.

Presidente Gustavo Petro

De acuerdo con información del sector, estos proyectos están valorados en más de US$151 millones y están ubicados en regiones como La Guajira; San Andrés y Providencia; en los departamentos del Cauca,Caquetá, Guaviare, Nariño, Quindío, Boyacá, entre otros.



De igual manera, las iniciativas están basadas en Sama - Salinas de Manaure, Parque Nacional Natural Old Providence MCBean Lagoon , Parque Nacional Natural Gorgona, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y Santuario de Flora Isla la Corota.



A estos se suman otros Proyectos Turísticos Especiales (PTE), que permitirán el desarrollo turístico y económico de los atractivos con que cuentan estos territorios, generando empleo, demanda de bienes y servicios e incremento de valor.

¿TLC con Qatar?

Durante el inicio de la Cumbre COP28 que se celebra en Dubai, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales que se reunió con el emir de Qatar, Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani.



De acuerdo con las menciones, el objetivo del encuentro se habría hecho con intensiones de buscar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país árabe, pues estaría siendo “un gran frente de inversiones árabes para Colombia”. También se refirió a que “el genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática”.



