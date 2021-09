Las regiones más expuestas a calamidades en Colombia

La Contraloría General de la República informó que la declaratoria de situación de calamidad pública, a nivel departamental, aumentó un 225% frente al 2020. El año pasado se reportaron 4, mientras que en el primer semestre de 2021 han sido 13 las declaratorias de emergencia.



El panorama no cambia a nivel municipal. Durante este año aumentaron las alertas un 118%, pasando de 95 a 108. Esto ha desencadenado que 48.748 familias, equivalentes a 123.012 personas hayan sido afectadas por emergencias y calamidades, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.



Los departamentos donde se presentó mayor número de decretos de declaratorias de calamidad son: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo con 14 municipales; y Caquetá y Meta con 13 decretos municipales.



La Ungrd informó que para atender estas calamidades se han invertido; por órdenes de proveeduría, $10.481 millones; del Fondo de Inversión Colectiva, $315 millones, y por contratación expedita $4.799 millones. Es decir, un total de $15.596 millones.



La Unidad para la Gestión gestionó desastres y calamidades en 14 departamentos y 36 municipios, siendo Risaralda, Arauca y Nariño, los territorios en los que se invirtieron mayores recursos.



Frente a esto, la Contraloría hizo un llamado de atención para la correcta inversión de estos recursos, pues, el 90% de estos de se invierten en la reacción ante la ocurrencia de las calamidades, y no en su prevención.



“Regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana donde por las mismas épocas, en los mismos puntos o muy cercanos y por idénticas o similares causas, se presentan las declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidos a atender damnificados y afectados”, argumentó el ente de control.



La Mojana, región más afectada



Para atender las emergencias y desastres naturales de la zona se han invertido recursos nacionales por más de $1.2 billones desde el 2010 hasta el 2021.



A finales de agosto de este año, se presentaron dos eventos en este territorio: el rompimiento del Jarillón, en el municipio de Guaranda, sobre la margen del Río Cauca, y el quebrantamiento del Dique de San Jacinto, en Bolivar. Estas situaciones de emergencia dejaron 6.850 familias afectadas.



PORTAFOLIO