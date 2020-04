Gobierno extiende aislamiento preventivo obligatorio

El Gobierno Nacional extendió hasta el 11 de mayo el aislamiento preventivo obligatorio. Pero desde el próximo lunes 27 de abril, con protocolos estrictos en prevención en salud, podrán retornar las operaciones del sector de la construcción y el manufacturero.



Así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al afirmar que esta apertura a cuentagotas de estas dos actividades será supervisada y monitoreada.

“Cuando definimos el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, fuimos muy claros que muchos sectores de la economía seguirían trabajando, con responsabilidad y protocolos, en pro de los colombianos”, señaló el presidente Duque.



Y subrayó: “Eso no es una discusión entre abrir y cerrar. Acá debemos partir de la base es que la primera responsabilidad es la vida y la salud, pero de la mano para evitar que el coronavirus nos traiga pobreza y recesión”.



Así mismo, el jefe de Estado dijo que hasta finales de mayo no se abrirán los cielos a las frecuencias aéreas comerciales.



“No vamos a tener vuelos internacionales en nuestro país, salvo a los que responden a ayudas humanitarias, esto aplicará de igual forma para vuelos nacionales y transporte intermunicipal, salvo algunas excepciones”, dijo Duque.



Y agregó que los sistemas de transporte masivo, no deben tener una capacidad superior al 35%. Se deberá mantener el teletrabajo en su “máxima expresión, no se adelantarán eventos y mucho menos masivos”, seguirán las restricciones de bares y discotecas, los restaurantes trabajarán a través de domicilios y no habrá, ni universidades, ni colegios, ni jardines.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el número RO, que indica la cantidad de personas que puede contagiar un infectado (cuyo número ideal está entre 0 y 1), ha mostrado un comportamiento positivo.



“Al comienzo, una persona infectaba a 2,5 personas adicionales. Con las primeras medidas, logramos que esa cifra pasara a 1,5. Hoy, mirando los resultado del aislamiento obligatorio, nos acercamos al número más ideal que es de 1 por cada infectado, lo que nos permitirá tomar decisiones más tranquilamente” señaló Ruiz.



El Ministerio de Salud confirmó este lunes diez muertes más en Colombia por el nuevo coronavirus. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 189. Y el número de casos llegó a 3.977, siendo Bogotá la que presenta el mayor número de registros con 1.682 (42,2%).



En el mismo sentido, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que el ingreso al transporte masivo seguirá siendo con tapabocas y con disciplina respetando el orden para que este “no se convierta en fuente contagio”.



Y aseguró que estos sistemas de transporte en las ciudades no operarán a más del 35% de su capacidad