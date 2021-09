El covid ha retrasado el saneamiento de las deudas con la salud

En el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 en Colombia ya se han aplicado 36’835.096 vacunas de la cuales según Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se habían pagado 4’587.853.



“El rezago, entre los dos valores significa que por las inyectadas se han recibido unos 25.240 millones de pesos y que al menos hay unos 10.000 millones en perfeccionamiento del pago y el Gobierno ya tiene dispuestos 106.000 millones para pagar buena parte de lo que está pendiente”, expuso.



Para Giraldo la situación es clara, si no se acelera el pago, esas deudas se volverían fácilmente un nuevo concepto de cartera.



“El Gobierno hay hecho varios movimientos entre ellos la resolución que permite el pago como un giro previo o anticipo del 80% de las vacunas y se le dará un papel más estricto a las entidades territoriales para que verifiquen la aplicación y se de el visto bueno al listado de personas y se hará una auditoría a lo aplicado. La idea es avanzar”, dijo.



De acuerdo con Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el proceso de pago de vacunas tiene varios inconvenientes como el uso del fondo de emergencias que no había trabajado con el sector y también que el proceso operativo de carga de información en el PAIWEB.



“Esos problemas están en guías parciales de solución ya no se usarán los datos específicos de cada vacuna, sino que se usará el reporte diario de vacunas que tendrá una auditoría y se pagará el 80% de las aplicadas y el 20% será por el primer camino”, señaló.



Según Giraldo, en los pagos adicionales está el pago por disponibilidad que significó 463.000 millones en 2020, en el pago del talento humano se destinaron 403.000 millones y 474.000 millones a las IPS públicas y por Punto Final se ha pagado 963.000 millones de los 1,5 billones “es decir que avanza, pero aún falta”, señaló.



PUNTO FINAL EN LAS EPS



De acuerdo con Gustavo Morales, en punto final se ha pagado en promedio el 50 % de las deudas que antes se estimaban en 5 billones de pesos, pero el tema de la prescripción no ha generado confianza de las EPS.



“Los requisitos para que una factura o cuenta sea pagada, son probablemente excesivos y para las EPS les va mejor seguir con esas facturas en los juzgados, lo bueno es que ya el Gobierno tiene un borrador de proyecto que agilizaría y cambiaría este proceso”, explicó.



