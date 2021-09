Los 37 municipios del país que no han registrado muertes por covid

El Dane reveló en la encuesta de nacimiento y defunciones que la covid- 19 es la principal causa de las muertes en Colombia, seguido de los infartos y en tercer lugar están las muertes sospechosas de coronavirus.



En contraste hay 37 municipios en 8 departamentos que aún no han presentado fallecidos a causa del nuevo coronavirus, son 11 en Boyacá, 5 en Guainía, 5 en Amazonas, 4 en Vaupés, 4 en Santander, 4 en Cundinamarca, 3 en Chocó y 1 en Casanare, con corte al 22 de septiembre de 2021, y de acuerdo con el ministerio de Salud, el propósito es que estos territorios se mantengan así.



En Boyacá, donde las muertes confirmadas por covid-19 entre marzo de 2020 y el 5 de septiembre de 2021 fue de 2 %, los lugares con cero muertes de covid son: Berbeo, Busbanza,Chinavita, Corrales, Guacamayas, La Capilla, La Victoria, Paez, Pisba, Rondón y Sativasur.



En el caso de Cundinamarca, donde se han conformado el 5,8 % de muertes por coronavirus, los municipios con cero muertos son Beltrán, El Peñón, Paime y Villagomez.



Chocó que ha aportado con el 0,3 % de las muertes tiene a Belén de Bajirá, Juradó y Medio Atrato con cero fallecimientos y en el caso de Casanare, donde a lo largo de 18 meses se han confirmado 0,7 % de las muertes por la enfermedad, solo Sabanalarga no tiene decesos por esta causa.



En Santander, quinto en el porcentaje de muertos confirmados por covid-19 con 6 % del total, los municipios de Cepita, Guapota, Macaravita y San Benito no han reportado fallecidos.



En Amazonas, donde el 2020 la primera ola de la enfermedad tuvo un fuerte despliegue, las zonas de El Encanto, La Victoria, Miriti Parana, Puerto Alegría y Puerto Arica no reportan fallecidos.



En los casos de Guanía y Vaupés donde se han confirmado 33 y 30 fallecimientos por covid-19 en 18 meses, respectivamente los municipios de Mapiripana, Puerto Colombia, La Guadalupe, Pana Pana (Campoalegre), Morichal (Nuevo) no reportan muertes por está causa y en Vaupés las zonas libres son Caruru, Pacoa, Papunaua y Yavarate.



De acuerdo con el Dane, en total, en el segundo trimestre del 2021 se notificaron 117.399 defunciones, de las cuales el 56,8% fueron hombres y el 43,1 % mujeres. En comparación con el mismo periodo de 2020, esto representa una variación de 99,5 %, que corresponde a 58.547 casos.



La mayor proporción de estos fallecimientos se concentró en la población de 70 a 74 años, con el 10,8 %, seguida de las personas entre 65 y 69 años (10,5 %). En general, en la población de 60 años y más se focalizaron el 69,3 % de las muertes ocurridas entre abril y junio de 2021.



A partir del 28 de mayo de 2021, en Colombia se rompió la barrera de las 500 defunciones diarias por covid-19 confirmado, comportamiento que se sostuvo hasta el 8 de julio. Después de esta fecha, se ha observado un descenso progresivo en el número de defunciones hasta registrarse menos de 100, cifra reportada desde el 15 de agosto de 2021.



El 61,9 % de las personas fallecidas por covid-19 desde marzo de 2020 al 5 de septiembre pasado eran jefes de hogar y el 18,2 % cónyuges o parejas del jefe de hogar.



En la división de los jefes del hogar, el 68,3 % tenían edades superiores a los 60 años; mientras que entre los cónyuges este porcentaje es el 60,4 %.



Fueron más los hombres que murieron siendo jefes de hogar o cónyuges, participaron con el 62,5 % del total. Además en el 51,8 % de los hogares en donde falleció una persona por covid-19 confirmado o sospechoso habitaba por lo menos un menor de 18 años, de estos, el 33,8 % eran hijos o hijastros del jefe de hogar.



En la distribución por departamentos, Bogotá D.C. concentró el 21,3 % de las muertes por la pandemia confirmado y el 18,9 % de los fallecimientos por sospecha. Antioquia, le siguió en el caso del virus confirmado y además allí se presentaron el 12,8 % de las muertes por neumonía e influenza. El tercer lugar de afectación lo tuvo el Valle del Cauca con 10,2 % de las muertes por covid confirmado y en el Atlántico fueron el 7,7 % y en Santander el 6 % de las muertes por el virus confirmado.



De acuerdo con el Dane, en 2020 se observa un exceso de mortalidad por todas las causas de 69.844 defunciones (30,3 %), pero entre enero y agosto de 2021 el exceso fue de 75,1 % con 115.158 defunciones.



Solo en enero de 2021 se presentó un promedio de decesos diarios por todas las causas de 1.164, valor que es superior al registrado en abril de 2021, que fue de 1.149, y en agosto de 2020, que correspondió a 1.059 defunciones.

Las muertes totales en Colombia por coronavirus, hasta el 31 de mayo

“Durante 2021, los meses con mayores incrementos en el promedio de defunciones diarias por todas las causas, según mes de ocurrencia, fueron junio y mayo, con 775 y 669 más defunciones en promedio”, explicó el Dane.



En el caso de las causas naturales, en el año 2020 se registró un exceso de mortalidad de 72.969 defunciones (36,5 %) y entre enero y agosto de 2021 el exceso fue de 85,7 % con 114.239 decesos.



En el caso de los nacimientos, el volumen también ha disminuido en el país, “contrario a incrementar, son menos los nacimientos con 622.177, mientras que en 2015 estaban en 660.999 nacimientos”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



