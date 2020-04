'No veo condiciones para salir de cuarentena el 13 de abril'

Este miércoles, en entrevista con Citytv, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló sobre medidas para Bogotá por la pandemia de covid-19.



En primer lugar, López se refirió a la posibilidad de extender la cuarentena: "Con la información que tenemos hoy, y el presidente y yo tenemos la misma información, no veo las condiciones para salir de cuarentena el 13 de abril".



La alcaldesa explicó que "el pico de la curva de contagio será posiblemente en mayo". De ser así, añadió, "si el 13 de abril salimos de casa, se va a disparar el contagio".



López aseguró, además, que Bogotá cuenta hoy con 391 casos de contagio, 47 pacientes hospitalizados y otros 21 internados en unidad de cuidados intensivos. Para López, esas cifras, que calificó de "nivel bajo de contagio", son gracias a que las personas están acatando el aislamiento.



Sin embargo, fue enfática en aclarar que "solo podemos salir de cuarentena cuando tengamos instalada la capacidad que vamos a necesitar para atender el mayor número de contagios en Bogotá".



Y añadió que, ante esa circunstancia, en Bogotá "tenemos que tener dos mil UCI y hoy solo tenemos 300; tenemos que tener 200 mil pruebas de testeo y hoy solo tenemos 25 mil; tenemos que tener 100 equipos domiciliarios y hoy tenemos solo 21".



También se refirió a las protestas que se registraron en las últimas horas en la capital por cuenta de desalojos y peticiones de población vulnerable. "Yo no puedo pagar arriendo a un venezolano, así quisiera. La obligación de atender a la población migrante ha sido siempre del gobierno nacional y la tiene que hacer Migración Colombia", dijo.



López habló esta semana de cuál debe ser la capacidad instalada del sistema de salud para atender a los contagiados de covid-19 en el caso de que se levante la cuarentena, momento en el cual, dijo, se van aumentar los infectados.



En entrevista con Yamid Amat, en Pregunta Yamid de Cm&, la mandataria utilizó el ejemplo de TransMilenio, que mueve 2,2 millones de personas al día en épocas normales y que por la cuarentena tiene una reducción del 85 %.



De acuerdo con López, con una tasa de contagio "bajita" del 1 % se tendrían 22 mil infectados. De esos, el 10 % necesita hospitalización, o sea 2.200 pacientes, y el 5 % llega a unidad de cuidados intensivos, para un total de 1.100 enfermos.



“Si eso me pasa dos o tres semanas después de la cuarentena, el sistema de salud colapsa”, advirtió.



Por eso afirmó que más que pensar en el número de semanas de la cuarentena, se debe más bien pensar en “la capacidad instalada que debemos que tener para atender ese mayor contagio que vamos a presentar cuando se acabe la cuarentena, en la fecha que sea”.



Según López, el 13 abril, cuando se espera termine la cuarentena nacional, la curva de contagio va a estar "muy alta" y muchas más personas van a estar necesitando atención hospitalaria. "Tal vez en mayo llegamos a la punta de la curva", afirmó.



Según las cuentas de la alcaldesa, con el ejemplo de TransMilenio movilizando 2,2 millones de pasajeros diarios, para cuando termine la cuarentena se deberían tener 2.000 camas UCI adicionales (con soporte de respiradores mecánicos) para atender los casos de covid-19 que se espera estén presentándose en ese momento, pero hoy solo se tienen 300.



Sin embargo, advirtió que esas camas dependen de que lleguen los 1.600 respiradores que está comprando el Ministerio de Salud y que se van a distribuir en todo el país.



En cuanto a camas hospitalarias, López dijo que se deberían tener 2.000 adicionales, pero que hoy en Corferias, donde serán trasladados otro tipo de pacientes para generar espacio en clínicas y hospitales a fin de atender a los contagiados con coronavirus, aún no se tiene la primera instalada.



Sobre las pruebas diagnósticas, la mandataria señaló que actualmente se hacen 25.000 y se deberían estar realizando 200 mil más y no se están haciendo. “Las primeras 100 mil me llegan el domingo y las otras 100 mil tal vez en una semana. Ahí estoy lejos de la meta”, aceptó.



Y respecto a la atención domiciliaria de contagiados, de los cuales 9 de cada 10 no necesitan hospitalización, explicó este proceso exige tener equipos domiciliarios suficientes, pero solo se cuenta con 24 en la ciudad, y que para salir de la cuarentena se debe disponer de 100.



Lo mismo sucede con los equipos de vigilancia epidemiológica, quienes son los que identifican los contactos que han tenido las personas contagiadas y realizan las pruebas a domicilio. “Tengo hoy 600 y cuántas personas deberíamos tener: 1.000”, se preguntó.



“Cuando tenga este número de UCI, camas hospitalarias, pruebas diagnósticas y equipos domiciliarios y equipos de vigilancia epidemiológica, tengo la capacidad instalada para tomar el riesgo de levantar la cuarentena... Si no, me pasa el peor de los mundos, que se infecte más gente y no tengo la capacidad para atenderla”, advirtió la mandataria.



Finalmente, Claudia López destacó que gracias al simulacro y a la cuarentena nacional, se redujo el número de usuarios de TransMilenio en un 85 % y aseguró que hoy el sistema no es foco de contagio de covid-19.



Redacción Bogotá

@BogotaET