'Top' de delitos más frecuentes asociados con corrupción en Colombia

Entre 2010 y 2023, se hicieron 57.582 denuncias relacionadas con delitos de corrupción en el país, de acuerdo con la Secretaría de Transparencia. De estas, la entidad pudo establecer que un 93,99% no tienen condena, un 89,7% sin captura, y un 77,15% están en indagación.



Esta es la primera vez que la Secretaría realiza este trabajo y que según su líder, Andrés Idárraga, permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.



Este ejercicio además de entregar los datos generales también permitió identificar los departamentos en los cuales hay más impunidad en estos delitos.



En el período evaluado por la Secretaría, las faltas más denunciadas fueron el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24,6%; concusión 10,1% y cohecho por dar u ofrecer, 9,8%.



Estos son seguidos en el top por interés indebido en la celebración de contratos, 7,4%; cohecho propio, 3,7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3,5%; enriquecimiento ilícito, 3,1%; tráfico de influencias de servidor público, 2,4%, y peculado por uso, 2,1%.



Si bien hay un importante número de denuncias, los hallazgos de la entidad revelan que la impunidad en la administración pública se da a un alto nivel. En el territorio nacional, esta se da en 94%.



“Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como Nación causa vergüenza”, afirmó el secretario Idárraga en la presentación de los resultados.



Los departamentos

Al desagregar los resultados de la investigación por departamentos se evidencia que los 10 en los que hay más denuncias sin condena son San Andrés con 99,1%; Guaviare con 99%; Bolívar con 98,5%; seguido de Putumayo con 97,6%; La Guajira con 97,5%; Casanare con 97,5%; Córdoba con 97,2%; Vaupés con 97,2%; Arauca con 97%, y Sucre con 96,8%.



En el análisis también se tuvieron en cuenta otros factores como las capturas que se han dado con respecto a las denuncias.



De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, los departamentos en los que menor porcentaje de capturas hay son Vaupés con 98,6%; Guaviare con 98%; Guainía con 96%; Boyacá con 95.7% y Cundinamarca, 95.4%.



Estos son seguidos por Putumayo con 95,1%; Caldas con 94,5%; Huila con 94,4%; Casanare con 94,1%, y cierra el top Santander con 94,1%.



Si bien estos son los principales, la investigación de la entidad demostró que de los 32 departamentos 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94,9% de impunidad, esto solo es superado por Bogotá que tiene un 88%, siendo la región con menor porcentaje.



El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, señaló que están en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados.



“Y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”, explicó.



Al analizar el porcentaje de condenas por año se evidencia que 2013 y 2014 fueron los años en los que fue mayor. Entre estos años la proporción frente a las denuncias que se realizaron fue de 9,59% y 9,16% respectivamente.



Desde entonces, esta dinámica ha venido en caída llegando a 4,55% en 2018 y cayendo a 2,84% el año siguiente.



La caída se experimentó de forma continuada desde entonces hasta llegar a 0,96% en 2022 y de 0,25% en lo corrido de este año.



Ahora bien, al revisar estos datos por volumen de denuncias en este periodo, 2016 y 2011 fueron en los que más hubo denuncias al ser 5.447 y 5.423 procesos respectivamente.



Así como los porcentajes de condenas han caído, los procesos también han experimentado una reducción desde 2016, cuando tuvieron su pico.



Desde entonces, el comportamiento se ha mantenido en una senda de descenso que llegó a 2.301 denuncias realizadas durante 2022.



Además de esto, se destaca que en lo corrido de este año se han hecho 802.

Idárraga explicó que este trabajo está también encadenado con un interés del Gobierno por darle celeridad a los procesos para luchar contra este flagelo.



“Vamos a intensificar la lucha contra la corrupción con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord”, remató el secretario de Transparencia.



Precisamente por esto dijo que se convocaría la Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción con el objetivo de encontrar alternativas.



Se convocará a comisión

Al analizar los resultados de las denuncias por corrupción en los últimos años, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, anunció que convocará la Comisión Nacional de Moralización.



“Está conformada por el Ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara de Representantes, y Defensoría, entre otros”.



El objetivo es mejorar la cifra de impunidad que se ubicó en 94% entre 2010

y 2023.



“No hay corrupción buena o mala, menor o mayor, corrupción es corrupción y seremos implacables”, remató Idárraga al respecto.



